HR Search Intern - Exponential AB - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Exponential AB

Exponential AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-07HR Internship med fokus på SearchBrinner du för HR-arbete och att identifiera rätt kandidater? Är du intresserad av detektivarbetet som ligger bakom sourcing? Sök då tjänsten som HR Search praktikant hos oss på Stellar Capacity! Hos oss får du chansen att vara med i en tillväxtfas där du har stor möjlighet att påverka.2021-04-07I rollen som HR- Search intern kommer du arbeta främst med:Identifiera relevanta kandidater för våra utbildningsprogramArbeta med utvecklingen av searchprofilerTa fram kontaktuppgifter och lägga till i CRMLära dig hantera databasen med kontaktuppgifterBistå i utskickandet av informationBygga upp vår egen "pipeline" med personer som vi skulle vilja kontakta - nu eller i framtidenVad vi erbjuderVi präglas av en innovativ anda där mycket av arbetet sker digitalt. För att trivas i rollen ser vi därför att du har god datorvana och har lätt för att lära dig nya system. Vi räknar med att du har god datorvana och öga för detaljer. Vi ser gärna att du har avslutade eller pågående studier inom personaladministration eller HR, eller annan likvärdig utbildning. Du kommer att få lära dig mycket om hur ett CRM fungerar men även kring search och urval. Vi ser även att du är ivrig att implementera nya initiativ!Vi erbjuder en stimulerande miljö där det finns goda chanser att både utvecklas inom ditt respektive arbetsområde, men också vara med och utveckla företaget i stort som just nu befinner sig i en mycket spännande tillväxtfas. Du kommer att ingå i ett engagerat och varmt team där vi hjälper och stöttar varandra för att ständigt utvecklas. Arbetskulturen andas kreativitet, positivitet, nytänkande samt framåtanda och vi värdesätter att det är högt i tak och främjar därför nya tankar och idéer. Vi arbetar löpande med urval av kandidater, så se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!Tjänstgöringsort: StockholmAnställningsform: Praktik 3-6 månaderOmfattning: Deltid/ HeltidLön: Oavlönad praktikTillträde: Snarast, enligt överenskommelseHR Internship with focus on SearchAre you passionate about HR and identifying the right candidates? Are you interested in the detective work behind sourcing? Then apply for the position as HR Search intern with us at Stellar Capacity! With us you get the chance to join our exciting growth journey, with plenty of opportunity to make a real impact!Your tasksIn the role of HR-Search intern, you will work primarily with:Identifying relevant candidates for our training programsWorking with search profile developmentManaging contact information in our CRM systemLearning how to manage the database with contact informationAssisting in the sending of informationBuilding our own "pipeline" of people we would like to contact - now or in the futureWhat we offerWe are characterized by an innovative spirit where much of the work is done digitally. To thrive in the role, you need to have good computer skills and ease in learning new systems. Additionally, we expect you to have an eye for detail. Ideally you are a student or graduate with a degree in HR, or another equivalent program. You will learn a lot about how a CRM works but also on search and selection. We hope that you are eager to implement new initiatives!We offer a stimulating environment where you can not only develop professionally, but also play an active role in developing the company in general, which is currently in a very exciting growth phase. You will be part of a dedicated and warm team where we help and support each other to constantly develop. Our work culture is one of creativity, positivity, innovation and ambition. We encourage and welcome new thoughts and ideas.We work continuously with the selection of candidates, so be sure to submit your application as soon as possible!Location: StockholmType of employment: Internship 3-6 monthsScope: Part-time/ Full-timeSalary: Unpaid internshipStarting date: As soon as possible, as agreedSista dag att ansöka är 2021-05-07Exponential ABÅsögatan 16511632 Stockholm5677333