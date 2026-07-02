HR Partner till HR Närstöd, Luleå
Region Norrbotten / Personaltjänstemannajobb / Luleå Visa alla personaltjänstemannajobb i Luleå
2026-07-02
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HR-avdelningen på Region Norrbotten har ett brett uppdrag att stödja och utveckla regionens chefer och verksamheter. Vi arbetar nära verksamheten inom områdena kompetensförsörjning, arbetsmiljö, ledarskap, arbetsrätt och lönebildning – med målet att bidra till ett hållbart arbetsliv och en attraktiv arbetsgivare.
Nu söker vi en engagerad HR-partner till HR direkt, vår första linjens support för regionens chefer.
Vi söker
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom beteendevetenskap, personalvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har ett genuint intresse för människor och arbetsgivarfrågor. Erfarenhet av HR, arbetsrätt eller kvalificerad administration är meriterande.
Som person är du:
Lösningsorienterad och ser möjligheter i förändring.
Strukturerad och trivs med att hantera flera arbetsuppgifter parallellt.
Självgående och har ett starkt självledarskap.
Relationsskapande lagspelare som trivs med samarbete och bidrar till teamets gemensamma resultat.
Har ett intresse för hur AI och datadrivna arbetssätt kan utveckla HR-processer och skapa värde för verksamheten
Tydlig och serviceinriktad i kontakten med chefer, både via telefon och digital ärendehantering.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här får du arbeta med
Som HR-partner inom HR direkt ger du professionellt stöd till chefer och arbetar både rådgivande, operativt och administrativt.
I rollen ingår bland annat att:
Vägleda chefer i HR-relaterade frågor
Hantera frågor kopplade till LAS, företrädesrätt, konverteringar och anställningsvillkor
Ge service via telefon och digital, skriftlig ärendehantering
Hantera administrativa HR-processer och uppföljning
Samverka med kollegor inom HR-avdelningen för en professionell och effektiv HR-leverans
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag i ett engagerat team som värdesätter samarbete, kunskapsdelning och gott bemötande.
Det här erbjuder vi dig
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "207032". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vision
Dan-Christer Nilsson dan-christer.nilsson@norrbotten.se +46705150494 Jobbnummer
9988919