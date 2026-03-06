Hr Operations Manager- Nordic Waterproofing, Sverige
Som en del av den internationella koncernen Kingspan är Nordic Waterproofing en ledande leverantör av tätskiktsprodukter och lösningar för att skydda och bevara byggnader och infrastruktur. Koncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter under flera väletablerade varumärken - bland annat SealEco, Mataki, Trebolit och Veg Tech - med stark lokal närvaro på respektive marknad. Nordic Waterproofing är verksam i ett flertal europeiska länder och erbjuder även installationstjänster i delar av Norden. www.nordicwaterproofing.com
Detta är en HR-roll mitt i verksamheten, i en organisation som växer och investerar för framtiden! Välkommen.
Nordic Waterproofing är en ledande leverantör av tätskiktsprodukter och lösningar som skyddar och bevarar byggnader och infrastruktur i Europa. I Sverige verkar bolaget genom flera etablerade verksamheter och är en del av den internationella koncernen Kingspan Group - en global aktör inom avancerade byggnadslösningar.
Nu söker vi en HR OPERATIONS Manager med fokus på våra enheter i Sverige. Bolagen omfattar SealEco i Värnamo, Nordic Waterproofing i Höganäs och VegTech i Vislanda med viss support mot huvudkontoret i Helsingborg. Totalt sett är vi ca 180 medarbetare i dessa bolag. Här får du en central och verksamhetsnära roll där du säkerställer kvalitet, struktur och framdrift i det dagliga HR-arbetet - samtidigt som du bidrar till att utveckla arbetssätt och processer. På SealEco är extra stolta över att vara certifierade av Great Place to Work® som är den enda certifieringen av goda arbetsplatser i världen.
Du agerar motorn i det operativa HR-arbetet och arbetar nära chefer och verksamheter. Rapporterar till COO, SealEco och ingår i NW-koncernens internationella HR-nätverk. Rollen kombinerar hands-on-arbete med samordning och förbättringsinitiativ - och passar dig som både vill få saker att fungera här och nu och samtidigt bidra till utveckling över tid.
I rollen kommer du bland annat att:
• Hantera anställningsavtal, personaldokumentation samt onboarding och offboarding.
• Säkerställa korrekt personaldata och kvalitet i HR-system mm.
• Samordna och följa upp HR-årshjulet, inklusive lönerevision och medarbetarsamtal.
• Vara operativt stöd i arbetsrättsliga frågor och facklig samverkan.
• Stötta i arbetsmiljö- och rehabiliteringsprocesser.
• Säkerställa att lagkrav, policys och interna riktlinjer efterlevs
• Sammanställa och kvalitetssäkra HR-rapportering och nyckeltal till ledning och koncern.
DIN PROFIL
Vi söker dig som har erfarenhet av operativt HR-arbete och som trivs i en roll där struktur, service och genomförande står i fokus. Du har arbetat nära chefer och är trygg i personaladministration, arbetsrättsliga grunder och återkommande HR-processer såsom lönerevision, medarbetarsamtal och rehabiliteringsärenden, gärna från industriverksamhet. Du har en eftergymnasial utbildning inom HR, personalvetenskap eller motsvarande - alternativt har du förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet.
Du är en strukturerad och noggrann person som har lätt för att skapa ordning och säkerställa att deadlines hålls. Du har förmågan att arbeta analytiskt med rapportering och nyckeltal men är samtidigt prestigelös och praktisk i ditt sätt att ta dig an administrativa uppgifter. Vi värderar ett kommunikativt och förtroendeingivande agerande högt. Det är viktigt att du trivs och motiveras av många kontaktytor, uppskattar balansen mellan självständigt arbete och samarbete i organisationen - både lokalt och inom en internationell koncernstruktur. Du hanterar engelska språket väl och är van att arbeta i Officepaketet.
Placering: Värnamo, med återkommande resor till framförallt enheten i Höganäs och vid behov även till Vislanda och HK i Helsingborg.
KONTAKT
I denna rekrytering samarbetar Nordic Waterproofing med FindMood. Ansvarig rekryterare är Anna Andersson tel: 070- 894 11 01. Du ansöker till tjänsten på www.findmood.se.
