Hr Operations Manager Till Noba Bank Group

Just nu befinner vi oss på en spännande förändringsresa, på fler sätt än ett. Vi tar hjälp av AI och digitala verktyg för att underlätta stödet till både chefer och medarbetare och vi bygger upp en ny jobbarkitektur för att skapa enhetlighet och logik internt, samt för att stötta implementeringen av lönetransparens. Dessutom utvecklar vi hur vi organiserar oss inom HR för att optimera vår tid och skapa större värde för organisationen. Här kommer du in i bilden!
I takt med att vi växer och arbetar mer tvärfunktionellt över två länder har HR-organisationen utvecklats och ett nytt team har tagit form - HR Operations. Som HR Operations Manager kommer du att leda ett engagerat team bestående av HR Operations Specialister, HR-assistenter och Office support, i dagsläget 5-6 personer. Vi ser redan nu att teamet kommer att växa, vilket ger dig möjlighet att sätta din prägel på er resa framåt.
Ert arbete på HR Operations består av flera delar och utgör på många sätt grunden som gör det möjligt för våra medarbetare och vår verksamhet att utvecklas:
Leverera HR-stöd och administrativt stöd genom teknikdrivna HR-tjänster
Säkerställa regelefterlevnad och HR-rapportering
Ansvara för kontorsmiljö, reception och inköp som en del av Office Management
Som ledare får du en central roll i att forma teamet och dess framtida riktning. Du får möjlighet att bygga din organisation, implementera tydliga arbetsrutiner och ansvarsfördelning samt skapa ett välfungerande samarbete. Du visar vägen när det gäller att sätta strukturer, bygga rutiner och utveckla arbetsflöden - allt med tekniken som hjälpmedel och mottagaren i fokus. Vi uppmuntrar till att ifrågasätta invanda arbetssätt, främja innovation och prioritera rätt saker i rätt tid. Vi ser stor potential i vad du och teamet kan åstadkomma tillsammans och vill därför träffa dig som är orädd och har en stor vilja att göra skillnad.
Så, vem söker vi?
Ledarskapserfarenhet: Du har erfarenhet av att leda det dagliga arbetet som chef eller team lead, och vill utvecklas vidare i rollen som ledare.
Kunskap inom HR-processer: Du har god förståelse för kärnprocesser (anställning till avslut), compliance, HR-revisioner, HR master data och HR tech.
Erfarenhet av förbättringsarbete: Du har utvecklat och förfinat arbetssätt i tidigare roller, kan inspirera andra att följa med i samma riktning och säkerställa att ni i teamet tar kliv framåt.
Förståelse för lönearbetet: Du förstår kopplingen mellan HR och lön, samt har grundläggande koll på månatliga och årliga processer.
Språk: Du kan kommunicera obehindrat på engelska samt norska eller svenska.
Vi tror att du är nyfiken och handlingskraftig och kan ta tag i frågor, stora som små - kring allt från kontorsmiljön till hur vi utvecklar medarbetarresan för att vara i framkant som arbetsgivare. Utöver detta är det viktigt för oss att du känner igen dig i våra värderingar: vi är helhjärtade, vi samarbetar och vi tar ledningen.
Har du hört om NOBAVERSE? I vårt NOBAVERSE värdesätter vi öppenhet, tillit och mångfald. Hos oss får du påverka din utveckling och ha roligt på vägen mot våra mål - allt i en lite extra bubbly miljö! Läs mer om vårt medarbetarlöfte på vår karriärsida.
