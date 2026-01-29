HR och ledning
2026-01-29
Vi söker en erfaren och strategiskt lagd HR-chef som vill leda vår HR-funktion och vara en nyckelspelare i att forma vår organisations utveckling. Rollen innebär både strategiskt ansvar och operativt stöd till ledning och chefer.
Om rollen
Som HR-chef ansvarar du för att leda och utveckla HR-avdelningen, driva HR-strategier samt säkra att våra policys, processer och arbetssätt stödjer verksamhetens mål. Du kommer fungera som rådgivare inom HR-frågor, stötta chefer i ledarskapsfrågor och bidra till att skapa en inkluderande och hållbar arbetsplatskultur. Rollen är strategiskt viktig och innebär nära samarbete med ledningsgruppen. Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla HR-teamet och HR-funktionens arbete
Utveckla, implementera och följa upp HR-strategier och policys
Stötta chefer i ledarskapsfrågor och personalrelaterade beslut
Driva förändringsarbete och organisationsutveckling
Säkerställa regelefterlevnad inom arbetsrätt och HR-processer
Följa upp och rapportera HR-nyckeltal samt bidra till verksamhetens affärsresultat
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av HR-arbete, varav minst några år i ledande roll
Har erfarenhet av att arbeta strategiskt med policyer, processer och ledarskapsstöd
Är trygg i dialogen med ledning, chefer och medarbetare
Har god förståelse för arbetsrätt och HR-processer
Vi erbjuder
En viktig roll med stort strategiskt inflytande
Möjlighet att forma och utveckla HR-arbetet i organisationen
Samarbete med engagerade kollegor och ledning
Skicka din ansökan till: SR@viraliv.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
