HR & Employer Branding Assistant

2025-09-06
En möjlighet för dig som studerar och vill kickstarta din karriär inom marknad och kommunikation. Vi söker en vass kommunikatör som tycker att det är roligt att knåpa ihop värdefulla och intressanta texter, samt är intresserad av rekrytering.
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du arbeta nära företagets Employer-branding och HR-kommunikatör. Du kommer också ha ett nära (digitalt) samarbete med motsvarande funktioner i övriga städer. Det kommer också vara en annan student i samma roll.
Tjänsten passar dig som har ett stort intresse för marknad och kommunikation. Du är snabbfotad, har lätt för att sätta dig in i nya saker och har en god samarbetsförmåga. Arbetet är 100% remote vilket innebär att du jobbar där det passar dig. Även arbetstiderna kan du själva välja så att det passar dina studier och din vardag, väldigt lyxigt!
Du erbjuds
• Meriterande erfarenheter inom marknadsföring och kommunikation hos ett spännande bolag
• Ett flexibelt arbete där du själv bestämmer över dina arbetstider, förutsatt att jobbet blir utfört i tid
• En engagerad konsultchef och karriärspartner i form av en konsultchef hos Academic Work Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Rollen är bred och du kommer få avlasta dina kollegor och arbeta med enklare kommunikationsuppgifter. I rollen kan du exempelvis få:
• Stötta rekryteringsprocesser från annonsering till anställning.
• Arbeta med kvalitetssäkring av rekryteringsannonser i Episerver
• Arbeta med sökordsoptimering för att driva trafik till hemsidan
• Stötta dina kollegor och avlasta dem i deras vardagliga arbete
• Språkgranskning av skrivet material
• Jobba med kampanjer på sociala medier
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning inom marknad/kommunikation eller motsvarande och har minst 2 år kvar av dina studier
• Har kunskaper i Adobepaketet specifikt Photoshop och Premier Pro
• Har mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Illustrator och After Effects
Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper. För denna tjänst söker vi dig som är:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Övrig information:
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: 5-10h/vecka
• Placering: 100% remote
Det kommer att genomföras ett skrivtest i rekryteringsprocessen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
