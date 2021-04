HR Manager - Visma Software AB - Ekonomichefsjobb i Stockholm

Visma Software AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm2021-04-07Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 11 000 anställda, 1 000 000 kundavtal och en omsättning på 1 526 miljoner euro under 2019 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa. Besök Visma.seLäs mer om vårt Privacy Statement här: https://www.visma.com/privacy/. Kliar det i fingrarna när du ser något som har utvecklingspotential? Har du samtidigt svart bälte i HR-verktygslådan? Anser du även att det är en självklarhet att i din HR-roll arbeta affärsnära? Look no more - vi har rollen för dig!Visma - Custom Solutions Sverige Vår svenska division Custom Solutions består av några självständiga, entreprenöriella bolag inom den framgångsrika Vismakoncernen. Vi tror på digitaliseringens kraft att utveckla samhället - då blir det både roligare och mer effektivt. Med våra grymma IT-talanger, molnlösningar och härliga kunder gör vi just det! Vi står stadigt på marknaden, med samhällskritiska och verksamhetskritiska tjänster och lösningar som vi helt från scratch utvecklar, levererar och förvaltar. Vi erbjuder även marknadsledande tredjepartsprodukter som vi anpassar och implementerar hos våra kunder.Vi är totalt ca 250 glada kollegor som sitter utspridda från norrländska Skellefteå till söderns Malmö, och däremellan Umeå, Sundsvall, Gävle, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Kristianstad. De flesta av oss jobbar med någon form av systemutveckling medan andra jobbar i verksamhetsnära roller eller med uppgiften att nå ut på marknaden. Nu söker vi efter en HR Manager med helhetsansvar för vår verksamhet, men där tyngdpunkten kommer ligga på två av våra bolag inom divisionen, nämligen Visma Consulting samt Svensk eID.Din roll som HR Manager Som HR Manager hos oss har du det övergripande ansvaret för HR-området. Du får möjlighet att arbeta operativt samtidigt som du kontinuerligt håller en strategisk inriktning för att säkerställa att HR alltid är affärsorienterat och anpassat till nuvarande och framtida utmaningar. I vårt HR team finns även vår kollega Oscar i rollen som Talent Acquisition Specialist, som du kommer ha personalansvar för. I din roll kommer du rapportera till Custom Solution Sveriges VD och ingå i ledningsgruppen för vår produktverksamhet. Din placeringsort är Stockholm.Dina främsta arbetsuppgifter:Löpande stöd i HR-relaterade frågor till organisationens VD, chefer och medarbetare samt strategisk affärspartner för våra chefer.Säkerställa en stark företagsidentitet och värdedriven organisation. Detta innefattar att, tillsammans med våra chefer, utveckla företagets kultur och värderingar, genomföra medarbetarundersökningar måndasvis via Peakon och stödja organisationen i förändringsprocesser och omstrukturering.Utveckla, genomföra och följa upp effektiva HR-processer och ramverk för hela företaget inom alla HR-områden (inklusive employee relations, performance management, HR-analytics, arbetsmiljö och rehab, facklig samverkan).Ansvarig för resursplanering, rekrytering och Employer Branding.Ansvarig för vår löneprocess (outsourcad lönehantering).Stöd vid integrationer samt uppköp/DD av bolag.Vem är du? Även om erfarenhet och kompetens är viktigt för oss så är din personlighet minst lika viktig. Vi letar efter dig som är en kommunikativ teamplayer som har lätt för att skapa förtroende. Du får saker gjorda, är trygg i sig själv, modig, nyfiken och vågar göra fel. Du tar initiativ till samarbete och har ett coachande och uppmuntrande förhållningssätt till både chefer och kollegor.Vi söker dig som:Har 5-10 års bred yrkeserfarenhet inom HR-området med examen inom HR/personalvetenskap eller liknande.Har en positiv attityd med stark vilja och hög arbetsmoral.Har mycket goda kunskaper i svenska språket, kommunikativt liksom stilistiskt samt goda kunskaper i engelska språket.Erfarenhet från IT-bolag kommer definitivt vara ett plus.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.2021-04-07Låter rollen som HR Manager intressant? Skicka ditt CV redan idag. Vi arbetar med löpande urval och hoppas att vi hittar denna stjärna innan sista ansökningsdag 2021-04-30. Har du frågor om tjänsten kontakta Sara Jazayeri på sara.jazayeri@visma.com . Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid100% Start så snart du har möjlighet!Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Visma Software AB5677211