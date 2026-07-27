HR koordinator till internationellt bolag
OIO Väst AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-07-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
I samarbete med vår kund, ett ledande internationellt bolag med huvudkontor i Göteborg, söker vi nu en HR koordinator med fokus på personalrörlighet. I denna roll kommer du att få arbeta brett med rådgivning och administration kopplat till personalförflyttningar över landsgränser. Du blir en viktig del av ett kompetent team med global räckvidd och stort ansvar för att säkerställa smidiga övergångar för medarbetare som flyttar mellan olika länder.
Om tjänstenI rollen som HR koordinator kommer du att stödja organisationen i frågor som rör medarbetares övergång mellan olika länder, både tillfälliga och permanenta förflyttningar. Det är en roll med stor variation där du arbetar både operativt och konsultativt – från att hantera administrativa flöden till att ge stöd och vägledning till chefer och andra HR-funktioner inom bland annat ersättningsfrågor, etablering i nytt land, praktiska flyttärenden samt samordning med externa parter.
Du arbetar nära kollegor i Göteborg samt internationella team, framför allt i Europa. Rollen innebär även samarbete med externa specialister inom till exempel skattefrågor, försäkringar och relokering. Du får ansvar för att följa upp ärenden, koordinera mellan flera intressenter och se till att samtliga delar av processen håller hög kvalitet och sker enligt policy.
Vi söker dig somHar relevant eftergymnasial utbildning inom HR, personalvetenskap eller liknande
Har tidigare erfarenhet från en bred HR-roll
Är trygg i att arbeta självständigt med både administrativa uppgifter och rådgivning till chefer
Har mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
Är noggrann, lösningsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett intresse för att arbeta i en global kontext där regelverk och processer ofta varierar mellan länder. Du är serviceinriktad, flexibel och har lätt för att skapa goda samarbeten, både med interna och externa aktörer.
Erfarenhet av tidigare HR-roll med fokus på internationell personalrörlighet, kompensation/benefits eller global koordinering bedöms meriterande.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos OIO. Uppdraget är 12 månader.
Omfattning: Heltid, kontorstider
Start: Omgående, viss hänsyn till uppsägningstid
Placering: Göteborg
Lön: Fast månadslön
Kontaktperson: Gustav Granqvist
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan – vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
OIO Kontakt
Account Manager
Gustav Granqvist gustav.granqvist@oio.se 0723511447 Jobbnummer
10013219