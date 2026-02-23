HR Generalist | Jefferson Wells | Stockholm
Experis AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en erfaren HR-generalist som trivs i en bred HR-roll och vill arbeta nära verksamheten? Vi på Jefferson Wells söker nu en kompetent och engagerad HR-generalist till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Solna, Stockholm. Har du erfarenhet av rekrytering, arbetsrätt och HR-administration - och söker en ny utmaning? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Solna, Stockholm
Start: 1 april
Uppdragslängd: 4 månader
Om jobbet som HR-generalist
Som HR-generalist hos Jefferson Wells och ute hos vår kund blir du en del av ett kunnigt och engagerat HR-team tillsammans med HR-chef och två HR-specialister. Du kommer att arbeta brett inom HR-området och bidra i både operativa och administrativa frågor. En stor del av rollen handlar om rekrytering och stöd till chefer, samtidigt som du arbetar med HR-administration och grundläggande arbetsrättsliga frågor.
Rollen passar dig som trivs i en varierad HR-vardag och som gärna tar initiativ och bidrar till att utveckla arbetssätt och processer. Du får även möjlighet att hålla utbildningar i HR-relaterade ämnen och stötta i arbetet med employer branding och sociala medier.
Exempel på arbetsuppgifter:
Genomföra och driva rekryteringsprocesser för olika roller.
Stötta chefer i HR-relaterade frågor och processer.
Arbeta med HR-administration och dokumentation.
Bidra med kunskap inom grundläggande arbetsrätt.
Medverka i employer branding-aktiviteter och arbete i sociala medier.
Hålla utbildningar inom HR-området i interna chefsforum.
Den vi söker
Vi söker dig som har några års erfarenhet av en bred HR-roll och som har god vana av rekrytering. Du är trygg i HR-administrativa uppgifter, strukturerad i ditt arbetssätt och uppskattar att samarbeta nära chefer och kollegor. För att lyckas i rollen ser vi att du trivs i ett föränderligt tempo, har en hög grad av ansvarstagande och att du är lösningsorienterad och social.
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom HR eller likvärdigt.
Erfarenhet av rekrytering av olika roller.
Allmän kunskap inom arbetsrätt.
Vana av HR-administration och systemarbete.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
God systemvana och trygghet i Officepaketet.
Meriterande:
Erfarenhet av employer branding och arbete med sociala medier.
Erfarenhet av att utbilda eller hålla presentationer.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.Publiceringsdatum2026-02-23Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Evenemangsgatan 21 (visa karta
)
169 79 STOCKHOLM Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Cecilia Åkerlind Nisser Cecilia.Nisser@jeffersonwells.se Jobbnummer
9757514