HR generalist - vikariat med möjlighet till fast
Metallfabriken Ljunghäll AB / Administratörsjobb / Vimmerby Visa alla administratörsjobb i Vimmerby
2026-04-24
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Metallfabriken Ljunghäll AB i Vimmerby
Vi söker en flexibel och driven HR generalist. Du kommer också vara vår specialist i införandet av nytt HRIS-system och därefter superuser. I rollen ingår också att vara superuser i vårt e-learning system. Rollen passar dig som trivs med att arbeta både operativt och utvecklingsinriktat, och som har ett särskilt intresse av system och kommunikation. Rollen är till att börja med ett vikariat på 8 mån - 1 år, men som kan komma att övergå i en tillsvidareanställning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter...
Ansvara för att uppdatera intranät, informationsskärmar och andra interna kommunikationsplattformar enligt plan.
Ansvara för och utveckla företagets externa kanaler i sociala medier tillsammans med övriga på HR-avdelningen.
Representera företaget på mässor, rekryteringsevent och andra lokala nätverk.
Tillsammans med övriga på HR driva det operativa HR-arbetet på anläggningen inom alla HR processer.
Tillsammans med HRBP driva facklig samverkan på anläggningen.
Delta som Sveriges representant i HRIS-projekt, som ska implementeras 2027.
Vara superuser i HRIS (i Sverige)
Vara superuser i e-learning verktyg (i Sverige)
Supporta chef i utbildningsfrågor och vara behjälplig med administration kring utbildning.
Vi söker dig...
vår nästa HR-stjärna, som är relativt ny-exad inom HR alt har arbetat något år med HR främst inom privat-sektor. Vi ser gärna att du har erfarenhet från brett operativt HR-arbete. Du ska ha ett starkt intresse för HR-system och digitala verktyg. Erfarenhet från internkommunikation eller employer branding är meriterande. Goda kunskaper i engelska.
Som person ska du vara strukturerad och självgående med god prioriteringsförmåga. Vidare ska du ha en strakt kommunikativ förmåga och kunna samarbeta på olika nivåer i företaget. Du är serviceinriktad och prestigelös med ett hands-on arbetssätt. Du ska trivas i en dynamisk roll med varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig en varierande roll med både operativa och utvecklande inslag. Möjlighet att vara stor del av att utveckla HR och digitalisering. Du kommer att vara del av ett engagerat och stöttande team.
Låter detta som något för dig?
Vi ser framemot din ansökan som vi vill ha senast 22 maj. Intervjuer kommer att ske löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sandra Ekström, Country HR manager på sandra.ekstrom@gnutticarlo.com
Varmt välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum2026-04-24
Gnutti Carlo Group ägs av italienska Gnutti Carlo SPA och tillsammans bildar vi en global aktör med över 4 000 anställda i Sverige, Italien, Tyskland, Tjeckien, Storbritannien, Österrike, Indien, Kina, USA och Kanada. Det har gjort att vi är världsledande inom utveckling och leverans av kraftiga och högpresterande ventilstyrnings- och bränsleinsprutningskomponenter för bygg-, jordbruks-, marin-, generator- och transportmotorer.
2026 har Ljunghäll AB och Gnutti Carlo Sweden gått ihop och bildat Gnutti Carlo Group Sweden. Vår fabrik i Södra Vi pressgjuter aluminiumdetaljer till fordonsindustrin och i vår nisch är fabriken det ledande företaget i norra Europa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Metallfabriken Ljunghäll AB
(org.nr 556218-2880)
Norra storgatan 41 (visa karta
)
598 71 VIMMERBY Arbetsplats
Gnutti Carlo Group Kontakt
Sandra Ekström sandra.ekstrom@gnutticarlo.com 049216100 Jobbnummer
9875292