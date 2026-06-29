HR Chef till Capio S:t Görans sjukhus
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2026-06-29
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Capio S:t Görans sjukhus ligger centralt i Stockholm och är en viktig del av svensk akutsjukvård. Här arbetar cirka 3 000 medarbetare inom en bred och komplex verksamhet med hög medicinsk kvalitet, starkt patientfokus och en tydlig ambition att ligga steget före i utvecklingen av modern sjukvård.
Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt HR-ledarskap med närhet till verksamheten. Du får arbeta nära VD, ledningsgrupp, chefer och medarbetare i en organisation som präglas av professionell stolthet, högt engagemang och tydlig samhällsnytta.
Om rollen
Som HR Chef på Capio S:t Görans sjukhus får du ett brett och verksamhetsnära uppdrag med stort mandat och hög påverkan. Du rapporterar till VD Gustaf Storm och ingår i sjukhusets ledningsgrupp. Du ingår även i Capio Sveriges HR Ledning bestående av HR direktör och HR chefer i Capios affärsområden.
Du leder HR-funktionen på sjukhuset och ansvarar för att HR bidrar till sjukhusets mål, utveckling och dagliga verksamhet. I ditt team finns HR-partners samt personer som ansvarar för lärande, ledarskapsutveckling, sjukhusintroduktioner och internkommunikation. Totalt har du personalansvar för 10 personer.
Rollen innebär att vara ett kvalificerat stöd till VD, ledningsgrupp och verksamhetens chefer i frågor som rör bland annat kompetensförsörjning, arbetsrätt, facklig samverkan, arbetsmiljö, förändringsledning, organisationsutveckling, ledarutveckling, medarbetarengagemang och internkommunikation.
En viktig del av uppdraget är att fortsätta utveckla HR:s basleveranser, exempelvis lönerevision, rekrytering, medarbetarundersökningar, arbetsmiljöprocesser, rehabilitering och chefsstöd i komplexa personalfrågor tillsammans med teamet. Samtidigt finns ett tydligt utvecklingsuppdrag kopplat till nya arbetssätt, digitalisering, employer branding och långsiktig kompetensförsörjning.
Du kommer även att ha en viktig roll i den fackliga samverkan. Capio S:t Görans sjukhus är en stor och komplex arbetsgivare med flera fackliga parter och primärt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. Därför behöver du vara trygg i arbetsrätt, förhandling och kollektivavtalstolkning, samtidigt som du har förmåga att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom HR, personalvetenskap, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning.
• Bred och gedigen erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i personalintensiv verksamhet.
• God och självständig erfarenhet av facklig samverkan, förhandling och kollektivavtalstolkning.
• Chefserfarenhet med personalansvar och erfarenhet av att leda, coacha och utveckla team.
• Erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt/taktiskt.
• Vana att arbeta nära VD, ledningsgrupp eller motsvarande.
Som person är du trygg, tydlig och relationsskapande. Du bygger förtroende genom närvaro, lyhördhet och professionell kompetens. Du kan stå stadigt i svåra frågor, men gör det med respekt, omdöme och har förmåga att skapa dialog.
För att lyckas i rollen behöver du kunna växla mellan strategisk höjd och praktisk vardag, och att arbeta i team med dina medarbetare i HR-organisationen. Du trivs nära verksamheten, har förståelse för chefers vardag och kan balansera människa, regelverk, verksamhet och relationer på ett klokt sätt.
Du är kommunikativ, nyfiken och utvecklingsorienterad. Du gillar att testa nytt, utmana invanda arbetssätt och driva förbättring. Samtidigt har du förmåga att skapa struktur, hålla riktning och vara stadig även när tempot är högt.
Vad erbjuder Capio S:t Görans sjukhus?
På Capio S:t Görans sjukhus får du möjlighet att ta en central HR-roll i en verksamhet med tydligt syfte: att förbättra människors hälsa varje dag.
Här finns en stark stolthet över uppdraget, den medicinska kvaliteten och den kompetens som finns i organisationen. Sjukhuset är tillräckligt stort för att erbjuda bredd, komplexitet och utvecklingskraft, men samtidigt tillräckligt nära för att du som ledare ska kunna påverka, bidra och göra skillnad i vardagen.
Du blir en viktig partner till VD och ledningsgrupp i arbetet med att fortsätta utveckla sjukhuset som modern vårdgivare och attraktiv arbetsplats. Rollen passar dig som vill arbeta i en miljö där HR har stor betydelse för både verksamhet, chefer, medarbetare och patienter.
Capio S:t Görans sjukhus är en plats för dig som vill kombinera samhällsnytta med utveckling, kvalitet och professionellt ledarskap - och som vill vara med och forma framtidens HR-arbete i en komplex och meningsfull verksamhet. Läs mer på https://jobba.capio.se/
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar Capio S:t Görans sjukhus med Zoey. Ansök enkelt och smidigt med CV på www.zoey.se
eller via LinkedIn. I samband med att du ansöker kommer vi att be dig svara på några korta frågor. Därefter kommer du att uppdateras om ett eventuellt nästa steg i processen.
Annonsen kommer att ligga ute under en längre period över sommaren. Det innebär att återkoppling och nästa steg i processen kommer ske först efter annonseringsperiodens slut.
Funderingar kring vår process eller den här rollen? Varmt välkommen att kontakta Martina Kolga på martina.kolga@zoey.se
eller 0733 222 502. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7964281-2074761". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zoey AB
(org.nr 559470-9643), https://zoey.teamtailor.com
Birger Jarlsgatan 41 A (visa karta
)
111 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Zoey Jobbnummer
9982786