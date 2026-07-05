HR Business Partner till Rullpack
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Personaltjänstemannajobb / Gislaved Visa alla personaltjänstemannajobb i Gislaved
2026-07-05
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Vill du vara med och utveckla en hållbar, modern och affärsnära HR-funktion i ett svenskt produktionsbolag med stark lokal förankring och internationella möjligheter? Då kan din nästa utmaning vara som HR Business Partner hos oss på Rullpack i Reftele.
Om Rollen I rollen som HR Business Partner får du en central och verksamhetsnära roll där du bidrar till att utveckla Rullpack som arbetsplats och organisation. Tillsammans med chefer och ledning arbetar du för att stärka ledarskap, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och kultur i en verksamhet som präglas av hållbarhet, kvalitet och ständig utveckling.
Som HR Business Partner är du ett nära stöd till cheferna i den lokala organisationen och en viktig partner i både strategiska och operativa HR-frågor. Du arbetar brett med hela HR-området och bidrar med struktur, tydlighet och ett affärsnära perspektiv i frågor som rör organisation, medarbetarskap och ledarskap.
Ditt arbete präglas av närhet till verksamheten, god förståelse för produktionens förutsättningar och ett starkt engagemang för människor. Rollen omfattar såväl dagligt HR-stöd som utveckling av processer, rutiner och arbetssätt som skapar förutsättningar för en trygg, effektiv och attraktiv arbetsplats.
Du driver och stödjer initiativ inom bland annat kompetensutveckling, rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, facklig samverkan, ledarutveckling och kulturbyggande. Arbetet är varierat och du trivs med att växla mellan långsiktiga utvecklingsfrågor och mer operativa uppgifter i vardagen.
Du blir en viktig del av den lokala organisationen i Reftele och arbetar nära både platsledning, chefer och andra funktioner inom verksamheten.
Din Profil Vi söker dig som är trygg i din HR-kompetens och som trivs i en verksamhetsnära roll där du får kombinera affärsförståelse med ett genuint intresse för människor, ledarskap och utveckling. Du är förtroendeingivande, tydlig och har hög integritet samt en god förmåga att bygga relationer på alla nivåer i organisationen.
Vi ser gärna att du har en relevant högskoleutbildning inom HR-området och erfarenhet av brett HR-arbete, gärna från producerande verksamhet eller annan miljö där närheten till chefer och medarbetare är central. Du har god förståelse för arbetsrätt, arbetsmiljö och facklig samverkan och är van att omsätta HR-frågor till praktiska och värdeskapande lösningar i verksamheten.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vi erbjuder Hos Rullpack erbjuds du en bred och meningsfull HR-roll i ett företag med stark lokal förankring, korta beslutsvägar och en tydlig koppling till hållbar produktion. Här får du möjlighet att påverka både arbetssätt, kultur och utveckling i en verksamhet där människor, kvalitet och ansvarstagande står i centrum.
Som en del av Cedo Group får du även tillgång till ett internationellt sammanhang, bred kompetens och nya möjligheter till utveckling. Det är en spännande fas för bolaget där lokal företagskultur kombineras med koncernens resurser, erfarenhet och framtidsfokus.
Ansökan I den här rekryteringen samarbetar Rullpack med Stella. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig konsult Magnus Ryberg 0702 71 69 77 alternativt Frida Grandt 036 10 03 66. Vi ser fram emot din ansökan senast den 9 augusti. Ansökningarna hanteras med start vecka 33.
Om Rullpack Rullpack grundades 1976 och är en framgångsrik tillverkare av plastpåsar och plastsäckar av återvunnen plast. I slutet av 2024 förvärvades verksamheten av Cedo – Europas ledande tillverkare och leverantör av private label-produkter för avfalls- och mathantering för hushåll. Koncernen har omkring 2 500 medarbetare, tillverkningsenheter i Europa och Asien och en årlig omsättning på cirka 5,3 miljarder kronor. I Reftele är vi 58 anställda. Se mer på Rullpack. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8014807-2086403". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Storgatan 5 (visa karta
)
333 75 REFTELE Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9992759