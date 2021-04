HR Business Partner till RTS - Oak Consultant Group AB - Ekonomichefsjobb i Stockholm

Oak Consultant Group AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm2021-04-06Med verksamhetsnära specialister levererar RTS professionella IT-tjänster till företag och organisationer.Med spetskompetens inom digitalisering och IT ger bolaget våra kunder möjligheten att skapa en hållbar och framgångsrik verksamhet genom att hitta rätt digitala förutsättningar i rätt tid för just sin verksamhet.RTS är i dagsläget ca 100 personer och finns i nya fräscha lokaler i det sk Lumahuset i Hammarby Sjöstad. Eftersom RTS har ambitioner att växa och bli fler vill man nu utöka organisationen med en HR Business Partner som stöttar på tillväxtresan!Om tjänsten som HR Business PartnerRTS befinner sig på en utvecklingsresa och vi söker nu dig som vill vara med och aktivt bidra till vår fortsatta framgång. I takt med att vi växer och blir allt fler medarbetare har behovet av en HR-funktion vuxit fram. För rätt person kommer rollen erbjuda dig stora möjligheter att både utveckla dig själv, HR-funktionen men också givetvis bidra till företagets utveckling.Du rapporterar till bolagets CFO och du är placerad på vårt fina kontor i Hammarby Sjöstad.UppdragetRollen som HR Business Partner på RTS är bred och omväxlande. Initialt vill vi att du tar ansvar för vår rekrytering. Det innebär både att arbeta fram en rekryteringsprocess och att ansvara för själva rekryteringsarbetet såsom annonsering, urval, intervjuer, referenstagning mm.Andra arbetsuppgifter och ansvarsområden som rollen omfattar är;- On- och offboarding- Årlig lönerevision samt vägleda och stötta verksamhetens chefer i lönefrågor- Planering av utbildning och andra kompetenshöjande aktiviteter- Arbetsmiljöfrågor, exempelvis förebyggande hälsoarbete samt rehabilitering- HR-relaterade policys och processer, t ex personalhandboken- Stötta organisationens chefer i HR-relaterade frågor, stort som smått.På sikt ser vi även att du arbetar med mer strategiska frågor såsom Employer Branding och utveckling av ledar- samt medarbetarskap. Viktiga frågor för vår framgång kommer också vara att tillsammans med vår ledning driva koncernens "kulturresa" för att värna och stärka RTS:s värderingar.För att lyckas i denna roll krävs det att du trivs i rollen att supportera verksamheten samtidigt som du har drivkraften och självförtroende att driva utveckling.Om digVi söker dig som har en för uppdraget relevant akademisk utbildning. En lämplig bakgrund kan vara ca 5 års erfarenhet som konsultchef på ett bemanningsföretag där du dels jobbat mycket med rekrytering samt också har förståelse för hur det är att jobba i en konsultorganisation. Du har hunnit få en del erfarenhet av arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor men är nyfiken på att lära dig mer. Eftersom rollen är bred förväntar vi oss inte att du har jobbat med alla områden men vill lära dig och utvecklas tillsammans med företaget. Självklart kan du också ha jobbat i en liknande roll i en annan organisation!Som person behöver du vara kommunikativ, mål- och resultatdriven, förändringsinriktad och prestigelös. Ett nära arbete med olika funktioner och personer, men även självständigt driva och prioritera HR-frågor bör du se som en förutsättning för att lyckas med ditt uppdrag. Vi ser också att du är en nyfiken person som är trygg i dig själv. Du är genuint intresserad av affären och är intresserad av hur vår omvärld påverkar vårt företag och därmed hur vår funktion skall kunna bidra till att vara en fortsatt attraktiv och lönsamt företag.2021-04-06I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Oak Consulting. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-konsult Helena Fiedler på tel. 070-591 90 33 alternativt HR-konsult Sofia Fors på tel. 070-776 68 22.Din ansökan vill vi ha snarast, dock senast 30/4.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-30Oak Consultant Group AB5674557