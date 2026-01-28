HR Business Partner till Oxelösunds Hamn AB
2026-01-28
Oxelösunds Hamn AB söker nu en erfaren och engagerad HR Business Partner som vill bidra till att forma framtidens hamn. En arbetsplats där säkerhet, professionalism och människor står i centrum. Välkommen med din ansökan!
Om uppdraget Som HR Business Partner blir du en nyckelperson i vårt HR-team och arbetar mycket nära verksamheten i en organisation med stark operativ närvaro, kollektivavtalsstyrd personal och pågående förändring. Rollen är bred och kombinerar strategiskt HR-arbete med ett tydligt operativt ansvar i vardagen.
Du fungerar som ett kvalificerat och konsultativt stöd till chefer på alla nivåer i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö, organisation, ledarskap och förändringsarbete. Samtidigt driver du självständigt HR-processer och utvecklingsinitiativ.
Du rapporterar till HR-chef och arbetar i nära samarbete med övriga funktioner i organisationen. Arbetssättet präglas av ansvarstagande, samarbete och tillit, samtidigt som rollen förutsätter att du är självgående, strukturerad och bekväm med att fatta egna beslut.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Driva, utveckla och kvalitetssäkra HR-arbetet i linje med företagets övergripande mål, strategier och värderingar
• Vara ett kvalificerat och konsultativt stöd till chefer i frågor som rör arbetsrätt, rekrytering och introduktion, kompetens- och organisationsutveckling, ledarskap samt medarbetarskap
• Arbeta aktivt med organisatorisk och social arbetsmiljö, rehabilitering samt hälsofrämjande insatser
• Medverka i framtagande och uppföljning av lönekartläggning, likabehandlingsplan och medarbetarundersökningar
• Arbeta med företagets företagsövergripande utbildningar, inklusive ledarskaps- och chefsutveckling, samt tillhörande utbildningsadministration och kontakter med externa leverantörer (utbildning kopplad till produktion och operativ drift hanteras av annan funktion)
• Företräda HR i fackliga kontakter och samverkan samt bidra i förhandlingar vid behov
• Tolka, tillämpa och säkerställa efterlevnad av gällande kollektivavtal, lagar och regelverk
• Stötta verksamheten med administrativt HR-stöd kopplat till ovanstående områden
• Delta i det kontinuerliga förbättringsarbetet inom HR, där du kan komma att ha processansvar för utvalda HR-processer, inklusive översyn, utveckling och förnyelse
• Akademisk utbildning inom HR, personalvetenskap eller motsvarande
• Minst fem års erfarenhet av brett och kvalificerat HR-arbete
• God vana av fackliga kontakter och förhandlingar
• God förståelse för och erfarenhet av arbete utifrån kollektivavtal
• Erfarenhet av att arbeta i organisationer med kollektivavtalsanställd personal och oregelbundna arbetstider.
• Erfarenhet av HR-arbete från organisationer verksamma inom industri och logistik är meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med företagsövergripande utbildningar, såsom gemensamma kompetensinsatser, introduktionsprogram eller ledarskaps- och chefsutveckling, samt samarbete med externa utbildningsleverantörer.
Personliga egenskaper Som person är du samarbetsinriktad och prestigelös. Du trivs med att arbeta i team där man hjälps åt och delar ansvar, samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt och strukturerat. Du har ett lösningsorienterat och affärsnära förhållningssätt. Du arbetar utifrån lagar, avtal och regelverk, men har också förmågan att tänka kreativt inom givna ramar för att hitta hållbara lösningar som gynnar både verksamheten och medarbetarna.
Om Oxelösunds Hamn Oxelösunds Hamn AB har ett unikt och fördelaktigt geografiskt läge som möjliggör effektiva, snabba och miljövänliga transporter. Vi är ett serviceföretag som utvecklar och säljer hamnrelaterade terminaltjänster i effektiva systemlösningar till våra kunder. Hamnen är specialiserad på att hantera tunga godsflöden till och från Mälardalen, Bergslagen och Stockholm och erbjuder dygnet runt-service.
En hamn i historisk förändring Oxelösunds Hamn står mitt i ett historiskt skifte. Med en investering på 700 miljoner kronor formas inte bara en modernare hamn, utan en ny standard för framtidens logistik. Genom transformationsresan Oxchange byggs ny kaj, hamnbassängen fördjupas, lagerytor expanderas och infrastrukturen lyfts till nästa nivå.
I takt med industrins fossilfria omställning förändras godsflödena och ny kapacitet frigörs. Hamnen utvecklas till en dynamisk plattform för hållbara varuflöden, där flexibilitet, tillgänglighet och smart samverkan mellan transportformer står i centrum.
Vi erbjuder
• Årsbonus om företagets årliga mål uppfyllts
• Förmånliga försäkringar
• Friskvårdsbidrag om 5 000 kr per år
• Aktiv personalförening med familjedagar, idrotts- och nöjesresor
• Möjlighet att hyra fritidshus
• Föräldralön under föräldraledighet
• Arbetstidsförkortning om ca 79 timmar per år (för tjänstemän)
• Fri tillgång till lokalt gym
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Placering: Oxelösund
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Oxelösunds Hamn med Zoey. Ansök enkelt med CV eller LinkedIn på www.zoey.se.
I samband med att du ansöker ber vi dig att svara på några korta frågor. Därefter uppdateras du löpande om eventuella nästa steg i processen.
Funderingar kring vår process eller den här rollen? Varmt välkommen att kontakta Martina Kolga, 073-322 25 02, martina.kolga@zoey.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
