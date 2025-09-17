Hr Business Partner Till Megaprojektet Ssab
2025-09-17
Nu har du chansen att få var med och bygga upp en HR- verksamhet i ett av våra nya miljardprojekt i Luleå. NCC och SSAB har tecknat ett avtal för bygg- och anläggningsarbetena för den östra halvan av ett nytt stålverk. Det nya stålverket på Svartön i Luleå är ett steg i SSAB:s strategi att kunna erbjuda utsläppsfritt special- och premiumstål. Stålverket beräknas vara i drift i slutet på 2029.
Det här är jobbet för dig som gillar utmaningar och vill var med och forma hur vi bäst arbetar med våra medarbetare. Projektet växer successivt och dina kollegor kommer från olika delar av Sverige. Tillsammans har vi en spännande och utmanande tid framför oss, fylld av ny kunskap och nya kollegor.
Vill du hänga med oss och bli en del av framtiden?
Tjänsten som HR Business Partner
Dina arbetsuppgifter är i huvudsak operativa inom områden som karriär- och utvecklingsplanering, rekrytering, omställning, lönefrågor, rehabilitering, successionsplanering samt arbetsrätt och förhandlingar. Till att börja med kommer fokus att ligga på rekrytering, onboarding och att bygga upp HR-rutiner. Utöver detta så ansvarar du för att driva mer långsiktiga HR-frågor inom enheten. Du driver och implementerar HR-frågor enligt NCC:s riktlinjer/policy.
Du har ett nära samarbete med dina HRBP-kollegor, inom NCC:s olika affärsområden. Ni stöttar varandra och delar med er av er kunskap. Du kan få hjälp av koncernens gemensamma resurser och inom Rekrytering, Employer Branding, Kompetensutveckling, Arbetsmiljö, Arbetsrätt samt Compensation & Benefits.
Du rapporterar till Produktionsdirektören och ingår i projektets ledningsgrupp där du förväntas du ta en aktiv roll.
Om Affärsområdet NCC Green Industry Transformation
NCC Green Industry Transformation är ett nystartat affärsområde som specialiserar sig på komplexa och stora projekt i miljardklassen inom infrastruktur- och industriprojekt med fokus på framtidens Gröna Industriprojekt.
Din Profil som HR Business Partner
Idag arbetar du inom HR-området och har minst fem års erfarenhet av kvalificerat och brett HR-arbete. Du har en högskoleutbildning med inriktning på personal- och arbetslivsfrågor eller annan högskoleutbildning och med motsvarande erfarenhet. Har du även arbetat med både tjänstemän och yrkesmedarbetare och dessutom har erfarenhet från industri- eller byggbranschen vore det en fördel för både dig och oss.
Du har van att stötta chefer och möta medarbetare i olika personalrelaterade situationer och har ett förtroendeingivande samt professionellt förhållningssätt. Vana av förhandlingar samt erfarenhet av avtalsfrågor är önskvärt. Du ingår i ett team men är van att driva många frågor självständigt.
Har du erfarenhet av att ha arbetet på en arbetsplats som är i förändring eller ett företag med snabb tillväxt är det en fördel.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du är placerad ute på projektet i Luleå. Resor kan förekomma i tjänsten. B-körkort är ett krav. Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och interna utbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta HR-chef Christine Gadd, på 070-575 93 25 alternativt HR Specialist Rekrytering Monica Klersén på 070-653 90 49. Urval sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, sista ansökningsdag är 12 oktober 2025.
Välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
