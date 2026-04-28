HR Business Partner till kund i Helsingborg
2026-04-28
Är du en erfaren HR Business Partner som vill arbeta nära verksamheten och stötta chefer och ledning hos vår kund i Helsingborg?
Som HR Business Partner hos vår kund i Helsingborg får du en central roll där du driver HR arbete nära verksamheten. Du stöttar chefer och utvecklar organisationens arbetssätt och processer. Här erbjuds du en roll med tydlig riktning och nära samarbete med engagerade kollegor. Rollen passar dig som vill kombinera strategi och operativt HR arbete i en dynamisk miljö.Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Detta är ett konsultuppdrag där du anställs av TNG och arbetar hos vår kund. Som konsult hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, stöd från en konsultchef genom hela uppdraget samt möjlighet att utvecklas i nya uppdrag.
Vi välkomnar även dig som är verksam som interim att söka.
I rollen arbetar du både strategiskt och operativt med HR frågor och fungerar som ett nära stöd till chefer. Du kommer bland annat att:
• Ge kvalificerat chefsstöd inom hela HR området
• Driva och implementera HR initiativ och processer
• Arbeta med förändringsledning och organisationsutveckling
• Stötta chefer inom arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete
• Samverka med fackliga parter
• Hantera arbetsrättsliga frågor
• Arbeta med data och analys för att utveckla HR arbetet
• Säkerställa efterlevnad av riktlinjer och policies
Värt att veta
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående som sträcker sig cirka sex månader, med möjlighet till förlängning. Placering är i Helsingborg. Möjlighet till distansarbete finns men minst tre dagar per vecka förväntas du arbeta på plats.
Våra förväntningar
Vi söker dig med relevant akademisk examen inom HR och mångårig erfarenhet av brett HR arbete i en roll som HR Business Partner. Du är trygg i att arbeta både strategiskt och operativt och har god vana av att stötta chefer i komplexa frågor. Erfarenhet från offentlig sektor är starkt meriterande. Som person är du kommunikativ, förtroendeingivande och har en god förmåga att bygga relationer. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och trivs i en roll där du får ta ansvar och driva utveckling framåt.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Stortorget 11 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
TNG Kontakt
Regionchef Malmö
Anna Nydahl anna.nydahl@tng.se 0709809757 Jobbnummer
9881389