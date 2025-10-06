HR Business Partner till Forenede Care i Malmö
2025-10-06
Är du en energisk och engagerad HR-person med en passion för att vara nära verksamheten? Gillar du att vara ett bollplank till chefer, driva utveckling och samtidigt bidra till att skapa hållbara processer som stärker både medarbetare och organisation? Då kan det här vara ditt nästa steg i arbetslivet!
Om rollen
Som HR Business Partner hos oss blir du en nyckelspelare och ett nära stöd till våra verksamhetschefer. Forenede Care är ett personalintensivt företag som är geografiskt spritt och i ständig förändring. Det gör att frågor kring medarbetare, ledarskap, kompetens och utveckling alltid är högaktuella. Som en viktig del av People & Culture-teamet får du en unik möjlighet att vara med och arbeta både operativt och utvecklingsinriktat i en dynamisk bransch och i ett företag som växer och utvecklas.
Exempel på arbetsuppgifter
Aktivt stödja och coacha chefer i HR-relaterade frågor i den dagliga driften.
Säkerställa att HR processer efterlevs och utvecklas.
Vara en aktiv part i samarbetet med fackliga företrädare och arbetsgivarorganisation.
Bidra till utveckling och genomförande av initiativ inom People & Culture.
Aktivt arbeta med frågor inom arbetsmiljöområdet.
Din profil
Vi söker dig som har:
Universitet/högskoleutbildning inom HR-området, exempelvis personal/beteendevetare eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet av en bred HR-roll.
Vana från personalintensiv verksamhet, gärna inom tjänstesektorn.
Erfarenhet av att vara ett operativt stöd till chefer.
God erfarenhet av arbetsmiljö-, arbetsrättsliga- och kollektivavtalsfrågor.
Stor trygghet i att hantera förhandlingar och skapa goda fackliga relationer.
Som person är du driven, relationsskapande och lösningsorienterad. Du trivs i en föränderlig miljö, ser möjligheter och har förmåga att omsätta processer till handling.
Du bidrar med nyfikenhet och genom närvaro och intresse bygger du relationer och förtroende med mänskorna du arbetar med. Din förmåga att självständigt prioritera, driva och slutföra uppgifter kommer att vara viktig för att lyckas i rollen.
Praktisk information
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Omfattning: Vikariat 11 månader, under en föräldraledighet
Placering: Malmö, med resor till våra verksamheter främst i Stockholm, Dalarna och Östersund för att stödja våra verksamheter och bygga relationer med chefer och medarbetare.
Rapporterar till: Head of People & Culture, Malmö
Vid eventuella frågor
Kontakta Lotti Klefström, Head of People & Culture: lottik@forenedecare.se
eller Ingar Lövgren, HR Business Partner: inglov@forenedecare.se
Intervjuer sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett bolag med stort hjärta, där vi är modiga, nytänkande och målinriktade. Rollen ger dig både mandat och möjlighet att påverka, samtidigt som du blir en del av ett engagerat team som brinner för att göra skillnad - på riktigt.
Vi drivs av våra värderingar - Ansvar, Engagemang och Omtanke - och vi ser fram emot att välkomna dig som vill dela dem med oss.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare inom äldreomsorg, hemsjukvård och LSS och med en omsättning på ca 2,5 mdr SEK. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
2025-10-24
Denna rekrytering sker i Forenede Care regi. Vi undanber oss därför mejl eller telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
