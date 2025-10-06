HR Business Partner till Epiroc
2025-10-06
Konsultuppdrag, 8 månader - med goda möjligheter till förlängning.
Har du flera års erfarenhet inom HR och trivs i en bred roll med varierande arbetsuppgifter? Vill du vara en del av ett engagerat HR-team där du kan göra skillnad i en internationell miljö? Då kan du vara den HR Business Partner vi söker för ett spännande konsultuppdrag hos Epiroc i Örebro - med goda chanser till förlängning.
I denna roll blir du anställd av Jefferson Wells och uthyrd som konsult till Epiroc. Du får en stimulerande möjlighet att arbeta på plats i en dynamisk, global miljö där HR spelar en central roll i verksamhetens utveckling.
Om rollen
Under de senaste åren har Epiroc byggt upp en gemensam HR Operations-funktion för alla divisioner inom Epiroc Rock Drills i Örebro. Vi arbetar för att harmonisera HR-processer och stärka vår HR-organisation - och nu söker vi dig som vill vara med på denna resa. Som HR Business Partner har du en nyckelroll i att stödja chefer och bidra till både det dagliga HR-arbetet och långsiktiga utvecklingsinitiativ. Uppdraget är på plats på Epirocs kontor i Örebro.
Exempel på arbetsuppgifter
* Coacha och stötta chefer i deras roller.
* Stödja chefer i diskussioner kring utveckling och organisationsstruktur.
* Bidra till HR-projekt och implementeringen av Epirocs ledarskapsmodell.
* Samarbeta inom HR Operations och det bredare HR-nätverket för en effektiv HR-funktion.

Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Universitets-/högskoleexamen inom HR eller motsvarande område.
* 2-5 års erfarenhet som HR Business Partner i större organisationer.
* God erfarenhet av arbetsrätt och fackliga frågor.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* Förmåga att snabbt sätta dig in i olika verksamheter och bygga starka relationer.
Som person är du lösningsorienterad, trygg i din HR-kompetens och van att arbeta i en dynamisk miljö med skiftande behov.
Meriterande:
* Erfarenhet från industribranschen.
Uppdragsinformation
* Uppdragslängd: 8 månader, med möjlighet till förlängning
* Start: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
* Plats: Epiroc i Örebro Så ansöker du
Är du den HR Business Partner vi söker? Ansök redan idag! Vi arbetar med löpande urval.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Malin Löf, Konsultchef Jefferson Wells - malin.lof@jeffersonwells.se
Klicka på "Ansök nu" för att skicka in din ansökan.
