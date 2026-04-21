HR Business Partner sökes till Boxflow i Ullricehamn
Vill du arbeta nära verksamheten i en nyckelroll där du får vara med och utveckla HR-arbetet i ett bolag i stark tillväxt?
Vi söker nu en HR Business Partner till Boxflow TPL Solutions i Ulricehamn, där du får en viktig roll i att stötta verksamheten i takt med att bolaget växer. Verksamheten i Ulricehamn förvärvades av Boxflow tidigare i år och gick förut under namnet Logistikpartner. Förvärvet är en del av Boxflows fortsatta tillväxtresa.
Din framtida arbetsgivare
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås, Ulricehamn, Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag
Om tjänsten
Hos oss får du en nyckelroll i ett bolag i stark tillväxt, där du har möjlighet att påverka både arbetssätt och kultur. Du blir en del av en entreprenöriell organisation med korta beslutsvägar och stort mandat i din roll.
Som HR Business Partner ansvarar du för det operativa arbetet med HR-frågor i nära samarbete med verksamheten. Du rapporterar till HR Manager på koncernnivå och ingår i ett större HR-sammanhang inom koncernen.
Ditt huvudsakliga fokus är att stötta verksamheten i Ulricehamn, men du kommer även att arbeta med delar av koncernens övriga affärsområden.
Rollen innebär ett brett ansvar där du fungerar som ett kvalificerat stöd till chefer i alla HR-relaterade frågor och bidrar till att utveckla både organisation och kultur.
Huvudsakliga ansvarsområden
Stötta och coacha chefer i HR-frågor
Säkerställa att HR-processer följer gällande lagar och avtal
Arbeta med rekrytering, kompetensutveckling och arbetsmiljö
Driva och implementera utvecklings- och förändringsinitiativ
Samverka med fackliga parter och bygga goda relationer i organisationen
Bidra till utveckling av HR-arbetet inom koncernen tillsammans med HR Manager och övriga HR-kollegor
Profil & bakgrund
Du har en högskoleexamen inom HR eller motsvarande samt flera års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, gärna i en roll som HR Business Partner. Du är trygg i din kompetens och driver dina frågor självständigt i vardagen, men tar stöd av kollegor när du behöver.
Du har en bred HR-kompetens och gillar att jobba operativt men också vara delaktig och bidra till det strategiska HR-agendan. Du har goda kunskaper inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarstöd, och trivs i en roll där du får arbeta nära verksamheten.
Erfarenhet från lager- och logistikverksamhet är meriterande, liksom kunskap om relevanta kollektivavtal och ISO 45001.
B-körkort är ett krav då rollen innebär att besöka koncernens övriga enheter vid behov.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Ulricehamn. Rollen möjliggör ett flexibelt arbetssätt med inslag av distansarbete, i kombination med fysisk närvaro vid behov utifrån verksamhetens krav.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Sista dag att ansöka är 10 maj men urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Sofia Kvarnström, sofia.kvarnstrom@bb.se
.
Om Boxflow
