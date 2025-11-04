HR Business Partner sökes i Oskarshamn
2025-11-04
Har du erfarenhet av att arbeta brett inom HR och trivs i en rådgivande roll nära chefer och verksamhet? Vi söker dig som har minst två års erfarenhet av liknande arbete, har god systemvana och är van att arbeta i större HR-system. Här får du möjlighet att bidra med din kompetens i en roll där du stöttar chefer, driver HR-relaterade processer och är en viktig del av teamets arbete framåt.Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en HR Business Partner sökes till vår kund, en världsledande leverantör av transportlösningar som tillsammans med sina kunder och partners driver på omställningen till ett hållbart transportsystem. Tjänsten är placerad på företagets kontor i Oskarshamn.Arbetsuppgifter
I rollen som HR Business Partner kommer du att samarbeta med olika intressenter, såsom chefer, för att identifiera, bedöma och förfina affärsbehov samt deras påverkan på HR-agendan. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
Lea och/eller genomföra aktiviteter kopplade till HR-agendan inom företagets affärsenhet/område och fungerar som facilitator för enhetens ledning. Identifierar brister, föreslår och implementerar förändringar som krävs för att hantera risker.
Leda eller stödja förändringshanteringsprojekt och ansvarar för HR-relaterad intern och extern kommunikation.
Stödja löpande affärsbehov: deltar exempelvis i rekryteringsprocesser, bistår i karriärutvecklingsfrågor, utreder och löser dagliga personalrelaterade problem, hanterar uppgifter inom kompensation, förmåner och mobilitet samt ger råd till chefer gällande policyer, personalrutiner och praxis.
Bidra kontinuerligt till förbättring av arbetssätt, processer och rutiner inom det egna teamet, avdelningen och ansvarsområdet.
Utveckla och fördjupar affärs- och HR-kunskap inom det egna teamet, avdelningen och ansvarsområdet.
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen krävs att du är en flexibel person som trivs i en föränderlig miljö och snabbt kan anpassa dig till nya förutsättningar. Du är en lagspelare som ser värdet i att samarbeta och bidra till en bra gruppsammanhållning, där ni tillsammans når gemensamma mål. Samtidigt är du ambitiös och tar eget ansvar för att leverera hög kvalitet i ditt arbete. Kombinationen av samarbetsförmåga, engagemang och vilja att utvecklas gör att du passar väl in i rollen och bidrar till både teamets och verksamhetens framgång.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Akademisk examen inom HR
2 års erfarenhet av liknande roll
Tidigare arbetat i en rådgivande roll mot chefer
Erfarenhet av arbete i större HR-system
Flytande kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
SAP Sucessfactors
Mer än 2 års erfarenhet av liknande rollTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader, med möjlighet till förlängning. Start omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/.
Ange alltid tjänstens referensnummer 35478 i ämnesraden.
Om Perido
Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg.
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
