HR Business Partner Norr - Keolis Sverige AB - Administratörsjobb i Borlänge

Keolis Sverige AB / Administratörsjobb / Borlänge2021-04-09Är du erfaren och trygg i din HR kompetens? Gillar du att jobba både operativt och strategiskt? Ser du det som en självklarhet att jobba nära den dagliga produktionen? Då ska du definitivt läsa vidare! För rätt person erbjuder Keolis en roll med många kontaktytor och delaktighet i en miljö där dina insatser syns och gör skillnad - på riktigt.JobbetSom HR Business Partner för Keolis Trafikområde Norr är ditt uppdrag att samarbeta med cheferna på depåerna i Borlänge, Falun och Karlstad. Din HR-kompetens behövs och efterfrågas såväl i ledningsgrupp som i de operativa frågorna. Stort fokus i uppdraget ligger på att öka känslan av "ett Keolis", vilket handlar om allt ifrån implementation av gemensamma processer till att på olika sätt jobba vidare med kultur och engagemang.Pär Karlsson, Områdeschef och en av HRBPs allra närmsta kollegor, beskriver Keolis som en utvecklande och komplex verksamhet, där det är lätt att trivas och hela tiden få en ständig utveckling.Vidare innebär arbetet som HR Business Partner:ledarskaps- och kompetensutveckling i samråd med central HRanalys och uppföljning av nyckeltal inom HR-områdetledarstöd i personalärenden/rehabfackliga förhandlingarrekrytering2021-04-09Vi söker dig som är trygg i din HR kompetensoch har god förståelse för och enoperativ erfarenhet av HR arbetets alla delar från en större, personalintensiv organisation med kollektivanställda. Du har erfarenhet av att ha hanterat många olika situationer och är därmed trygg i att veta hur du ska agera, även om du blir utmanad. Du inger förtroende och är ett naturligt bollplank för våra chefer.Du har erfarenhet av att vara just BusinessPartner, har en stark vilja att driva affären framåt, och kan också kan ta plats i en ledningsgrupp och driva din linje. Du är analytiskt lagd, använder dig av KPI.er och annan data för att arbeta både affärsnära och strategiskt.För att trivas och komma till din rätt i denna roll ser vi att du:har flera års erfarenhet av jobbet som HRBP eller motsvarandehar suttit i någon form av ledningsgrupphar en akademisk examen eller motsvarandeRollen innebär många kontaktytor och det är viktigt att du gillar att samarbeta - och att ha kul! - med dina kollegor, oavsett bakgrund. Du utgår från Borlänge/Falun men förväntas också besöka Karlstad med jämna mellanrum (varje månad).Att jobba på KeolisVi erbjuder dig att jobba i en utvecklings- och affärsorienterad bransch. Här driver vi trafik över stora delar av Sverige, för närvarande i Dalarna, Karlstad, Göteborg och Stockholm. För att vi ska kunna växa behöver vi kunna leverera våra tjänster med högre effektivitet och/eller kvalitet än våra konkurrenter. Det ställer stora krav på våra medarbetare samtidigt som det erbjuder ett högt fokus på utveckling där vi ständigt behöver förbättras för att växa.Kollektivtrafiken är en framtidsbransch som är viktig för samhället. Keolis präglas av etnisk och kulturell mångfald, där klimatet är öppet och vi respekterar varandra. Du som medarbetare kommer få ett individuellt utformat introduktionsprogram, då vi vill att du snabbt ska komma in i bolaget för att både leverera resultat och samtidigt må bra!Intresserad?Sök jobbet så snart som möjligt och senast den 28 april.Vi jobbar kompetensbaserat och önskar intepersonligt brev. Istället svarar du på några korta frågor vid din ansökan, och bifogar din LinkedIn profil alternativt CV. Hela processen beräknas vara klar i mitten av maj.Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Keolis samarbetspartner HOME of Recruitment, antingen Josefin Malmer på 0733-887077 och josefin@homeofr.se eller Anki Stafwerfeldt på 0733-887007 och anki@homeofr.se Sök tjänsten genom att klicka på denna länk https://web103.reachmee.com/ext/I019/1265/apply?site=6=SE&validator=37ef66bad5d9dba975351a58510e3484&job_id=30 Josefin MalmerGrundare0733887077Anki StafwerfeldtGrundare0733887007För fackliga frågor kontakta:Klas Wallin, facklig representant för Unionen på telefon 070-602 67 74Michael Lindqvist, facklig representant för Akademikerföreningen på telefon 072-515 18 60Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-28Keolis Sverige AB5683192