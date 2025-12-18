HR Business Partner NCC Syd
Ncc AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-12-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc AB i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Skurup
eller i hela Sverige
NCC är ett företag där vår viktigaste tillgång är våra anställda, vilka är avgörande för att vi ska lyckas leverera våra komplexa och utmanande projekt. Inom Building Sverige arbetar vi med att bygga hållbara bostäder, kontor, vårdbyggnader, skolor, sportanläggningar och offentliga byggnader för offentliga och privata kunder i Sverige.
Till vår avdelning NCC Building Syd med ca 270 medarbetare söker vi nu en HR Business Partner med äkta engagemang för HR frågor och som uppskattar en affärsnära roll i ett värderingsstyrt bolag.
Rollen som HR Business Partner
Som HR Business Partner arbetar du nära våra ledare och chefer i både de dagliga och långsiktiga frågorna kring lönsamhet, tillväxt och medarbetare.
Vi söker en proaktiv HR Business Partner som stöttar, utmanar och kommer med förslag till lösningar. Du rör dig lika självklart som kunnigt inom klassiska områden som talang och succession, lönestruktur, arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering men du brinner lite extra för organisationsutveckling och att bygga kittet som håller oss samman.
Hos oss får du friheten att driva HR-arbetet lokalt, samtidigt som du har ett starkt nätverk i ryggen. Runt om i Sverige finns engagerade och kunniga HR-kollegor att bolla idéer med och bygga relationer tillsammans. Dessutom har du tillgång till gemensamma resurser och specialister inom olika områden - så du har alltid stöd när du behöver det.Publiceringsdatum2025-12-18Profil
Vi söker dig som har examen från personalvetarprogrammet eller motsvarande. Du har arbetat i en bred och kvalificerad HR-roll som gett dig erfarenhet kring alla HR-processer liksom ledningsgruppsarbete. Det är viktigt att du som person är lyhörd och har förmåga att sätta dig in i verksamhetens och medarbetarnas behov och förutsättningar. Du är förtroendeingivande, har ett professionellt förhållningssätt och drivs av att arbeta proaktivt och lösningsfokuserat.
Du är van vid och trivs med att arbeta självständigt och har förmågan att prioritera, driva och slutföra uppdrag. Har du erfarenhet från verksamhetsnära HR-arbete från matrisorganisation är det extra fördelaktigt för dig. Du är en person som tilltalas av den stora organisationens alla möjligheter och kontaktytor. Då vi är en nordisk koncern ser vi att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Du utgår från något av våra kontor i Malmö eller Helsingborg och reser när det behövs till våra andra kontor i Halmstad och Kristianstad eller där projekten finns. Tjänsten förutsätter körkort B. Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Kontakt och ansökan
Registrera din personliga ansökan där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten, tillsammans med ditt CV. Vill du veta mer om tjänsten kontakta HR-chef Katarina Sjödin, 0700-88 70 76 eller HR-specialist Victoria Reeve, 0790-78 79 39. Då annonsen ligger ute över helgerna ber vi därför om överseende med att eventuella frågor inte kan besvaras under veckorna 52-1. Sista ansökningsdag är 2026-01-07.
Varmt välkommen med din ansökan!
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner via vår förmånsportal NCC Benefits. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Hos oss finns det goda fortsatta utvecklingsmöjligheter och en stor bredd av vidareutbildningar och möjligheter till en lång karriär inom företaget.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Jobbnummer
9651903