HR Business Partner | Konsultuppdrag | Göteborg
2026-04-28
Jefferson Wells söker nu en senior HR Business Partner till ett längre konsultuppdrag hos en internationell organisation med huvudkontor i Sverige. Uppdraget passar dig som har bred HR kompetens och som trivs i en strategisk och rådgivande roll med starkt fokus på coaching och ledarskapsutveckling.
För rätt konsult finns möjlighet till en långsiktig lösning och eventuell övergång till anställning.
Uppdraget
Som HR Business Partner arbetar du nära chefer och ledningsgrupper och bidrar till att koppla verksamhetens mål till effektiva HR strategier. Uppdraget innebär ett helhetsansvar inom HR där du fungerar som en trusted advisor i både operativa och strategiska frågor.
En central del av uppdraget är att stödja och utveckla organisationens ledarskapsförmåga genom coaching samt att bidra till att etablera och vidareutveckla en coachande kultur.
Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Driva och utveckla kärnprocesser inom HR såsom performance management, talent management, succession och medarbetarutveckling
Fungera som strategiskt stöd till chefer inom organisationsutveckling, bemanningsplanering, teamutveckling och engagemang
Arbeta datadrivet med HR analyser och insikter för att stödja affärsnära beslut
Designa, implementera och facilitera coaching initiativ och ledarskapsprogram inom HR
Stötta organisationen genom förändring och utveckling med ett tydligt people perspektiv
Vi söker dig som har
8 - 10 års erfarenhet av kvalificerat HR arbete i en HR Business Partner roll
Dokumenterad erfarenhet av coaching, ledarskapsutveckling och rådgivning till chefer
Akademisk examen inom HR, beteendevetenskap, psykologi, ekonomi eller motsvarande
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och affärsnära i en komplex organisation
Som person är du förtroendeingivande, analytisk och pedagogisk med ett genuint intresse för människor och organisationers utveckling.
Praktisk information om uppdraget
Start juni 2026
Omfattning heltid
Placering vid organisationens huvudkontor i Torslanda med viss möjlighet till distansarbete
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag som är specialiserat inom ekonomi, finans, HR och specialistroller. Vi hjälper våra kunder att lösa både tillfälliga och långsiktiga kompetensbehov och samarbetar med några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor.
Som konsult hos Jefferson Wells får du en trygg anställning, personlig kontakt med din konsultchef och möjlighet att utvecklas genom varierande och kvalificerade uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad.Så ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in ditt CV på engelska redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och annonsen kan komma att stängas ned före sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via e-mail.
Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Malin Ring på Jefferson Wells. malin.ring@jeffersonwells.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
