HR Business Partner | Jefferson Wells | Umeå
Experis AB / Administratörsjobb / Umeå
2025-10-09
Är du en erfaren HRBP som brinner för att stötta ledare i att utveckla sina team och skapa en positiv medarbetarupplevelse? Vi på Jefferson Wells söker nu en HR Business Partner till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Umeå. Uppdraget passar dig som har några års erfarenhet inom HR och vill bidra med din kompetens inom arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarstöd och digitala HR-lösningar. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Umeå
Start: Så snart som möjligt
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till minst april 2026
Om jobbet som HR Business Partner
Som HR Business Partner hos Jefferson Wells kommer du att arbeta ute hos vår kund i Umeå och vara ett strategiskt och operativt stöd till ledare i organisationen. Du bygger förtroendefulla relationer och hjälper verksamheten att hantera både utmaningar och möjligheter kopplade till människor och organisation. Du coachar och vägleder i HR-relaterade frågor och skapar förutsättningar för att ledare ska kunna utveckla sina team och driva affären framåt.
Du kommer att arbeta proaktivt med HR-agendan och dagliga aktiviteter, samt bidra till att stärka engagemanget hos medarbetarna. Rollen innebär också att du hanterar områden som arbetsmiljö, arbetsrätt, ersättningar och digitala HR-verktyg. Du samarbetar nära med andra HR-funktioner för att säkerställa rätt stöd och expertis.
Den vi söker
Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete som HRBP, HR-specialist eller HR-generalist och som trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänk med operativt arbete. Du har en god förståelse för HR-processer och är van att arbeta nära ledare. Du är trygg i din kompetens, har ett coachande förhållningssätt och är lösningsorienterad. För att lyckas i rollen är du kommunikativ, relationsskapande och har ett genuint intresse för att utveckla både människor och organisationer.
Vi ser gärna att du har:
* Några års erfarenhet av liknande arbete inom HR
* Eftergymnasial utbildning inom HR eller motsvarande
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
* God förståelse för arbetsrätt, arbetsmiljö och ersättningsfrågor
* Erfarenhet av att arbeta med digitala HR-verktyg
* En coachande, lyhörd och samarbetsinriktad personlighet
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.Publiceringsdatum2025-10-09Så ansöker du
