HR Business Partner
2025-12-10
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
Som HR Business Partner på Marenor får du en roll nära verksamheten, där du stöttar våra chefer och driver HR- och arbetsmiljöfrågor som bidrar till både utveckling och långsiktig hållbarhet. Du kanske arbetar med HR-administration idag och är nyfiken på att ta nästa steg då denna rollen innebär både administration och andra HR uppdrag.
Om rollen
I rollen är du ett stöd till våra chefer i både Kungshamn och Lysekil. Du arbetar brett med arbetsrätt, arbetsmiljö, facklig samverkan samtidigt som du bidrar till att utveckla våra HR-processer.Du rapporterar till HR-chefen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Rådgivning till chefer i arbetsrätt, avtal och HR-relaterade frågor
- Säkerställa efterlevnad av kollektivavtal, arbetsrätt och interna policys
- Administrering av utbildningar och utbildningsbehov
- Rekrytering av produktionspersonal
- Säkerställa att HR-och lönesystem kontinuerligt underhålls och uppdateras
Arbeta med förändringsprocesser, arbetsrättsliga ärenden samt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom HR/personal eller motsvarande samt erfarenhet av arbetsmiljö, rehabilitering och rekrytering. Du är trygg i din rådgivande roll, har god systemvana och kommunicerar obehindrat på svenska. Är tekniskt lagd och har lätt att ta till sig nya datorsystem.Personliga egenskaper
Du är handlingskraftig, strukturerad och förtroendeingivande, med lätthet att bygga relationer. Du trivs i en roll där du får göra skillnad och du ser möjligheter i förändring. Du delar våra värderingar Respekt, Ansvar, Nyfikenhet och Starka tillsammans - och vill vara med och omsätta dem i vardagen.
Varmt välkommen med din ansökan!Har du frågor och funderingar så hör gärna av dig till Lena Junhamn HR-chef 0706-413906 alt. lena.junhamn@marenor.se
Marenor är en ledande sjömatsproducent på den nordiska marknaden och ingår i den norska sjömatskoncernen Insula. Vi är modiga, nära och engagerade i allt vi gör. Det genomsyrar allt från det miljövänliga fisket, de smakrika produkterna, vårt samhällsansvar och till relationer med våra anställa, kunder och leverantörer. Vi levererar våra smakrika produkter i Norden, övriga Europa och vidare ut i världen. Vårt namn Marenor ger en fingervisning om vår verksamhet; "mare" är det latinska ordet för hav och "nor" signalerar vårt nordiska ursprung. Marenor har sin verksamhet på den svenska västkusten, med fabriker i Kungshamn och Lysekil samt kontor i Göteborg och Stockholm.
Insulakoncernen etablerades 2015. Genom vår portfölj av starka och traditionsrika företag, samlar och bygger vi en stabil, tvärvetenskaplig kompetens om förädling och försäljning av sjömat. Vår strategi är att tillsammans vara en komplett leverantör av sjömat till dagligvaruhandeln och storhushållsmarknaden, med Norden som vår hemmamarknad.
Sjömat är bra för kroppen och bra för miljön. Konsumenterna väljer sjömat när den smakar gott och är enkel att tillaga. Det ska vi jobba för och genom det göra vårt samhälle sundare och mer hållbart. Det är därför vi säger: En bättre värld genom kärlek till sjömat. Ersättning
