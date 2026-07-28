HR Business Partner
Bilfinger Sweden AB / Personaltjänstemannajobb / Kungälv Visa alla personaltjänstemannajobb i Kungälv
2026-07-28
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Company description:
Bilfinger is an international industrial services provider with a vision to be the No. 1 for its customers in enhancing efficiency and sustainability within the process industry. Bilfinger's comprehensive portfolio spans the entire value chain, from consulting & engineering to prefabrication & installation, access & insulation, and services that improve the asset performance of industrial plants.
The company operates in three geography-based segments: Western Europe, Central Europe, and International, with primary activities in Europe, North America, and the Middle East. Its process industry customers come from markets such as chemicals & petrochemicals, energy, oil & gas, and pharma & biopharma. With about 31,000 employees, Bilfinger upholds the highest standards of safety and quality, generating revenue of €5.4 billion in the financial year 2025. To achieve its goals, Bilfinger has identified two strategic levers: Operational Excellence to continuously improve its own efficiency and performance, and Market Expansion to strengthen customer orientation and establish Bilfinger as the partner of choice.
Job description:Som HR Business Partner blir du en viktig partner till företagets chefer inom Bilfinger Sweden AB. Du arbetar nära verksamheten och bidrar både operativt och strategiskt inom hela HR-området. Rollen innebär ett särskilt ansvar för arbetsrättsliga frågor och kollektivavtal, främst inom Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, Byggavtalet samt IKEM:s IF Metall och tjänstemannaavtal.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där organisationen kontinuerligt anpassas för att möta framtidens behov. Det innebär att rollen på sikt kan komma att utvecklas och förändras i takt med verksamheten och den pågående omorganisationen. För dig som uppskattar variation och vill vara med och påverka utvecklingen innebär det en möjlighet att forma och bredda ditt uppdrag över tid.
Vi är ett företag med högt tempo och stark förändringsvilja där vi kombinerar koncernens strukturer, processer och riktlinjer med en entreprenöriell kultur nära verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter
Coacha och stötta chefer i ledarskaps-, arbetsrätts- och fackliga frågor samt i våra HR-processer
Ansvara för fackliga relationer och genomföra förhandlingar
Hantera individärenden och rehabiliteringsfrågor
Stödja uppföljning av medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar
Driva och stötta rekryteringar, främst av chefer och specialister
Driva processen med utstationering och utomlandstjänstgöring
Våra chefer finns över hela Sverige, vilket gör att Teams och telefon är naturliga verktyg i det dagliga arbetet. Resor förekommer vid behov.
HR-avdelningen
Du blir en del av ett engagerat HR-team som utgår från huvudkontoret i Kungälv och arbetar nära varandra även om vi har egna ansvarsområden. Vi samverkar över landsgränserna i koncernen med ett Shared service center för HR i Norden.
Hos oss finns en stark laganda där vi gärna samarbetar, delar erfarenheter och stöttar varandra i vardagen. Vi värdesätter olika perspektiv och personligheter och tror att våra olikheter gör oss starkare. Samtidigt är det viktigt för oss att ha roligt tillsammans och skapa en arbetsmiljö där människor trivs och utvecklas.
Profile description:Vi tror att du har
Några års erfarenhet från en liknande HR-roll med bred erfarenhet av olika HR-frågor
Akademisk utbildning inom HR/personalvetenskap eller motsvarande
God systemvana, gärna från SAP SuccessFactors eller annat HRM-system, samt goda kunskaper i Microsoft Office
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från internationella företag
Erfarenhet från branscher såsom industri, VVS, teknisk isolering, installation eller ställningsverksamhet
Kunskap om Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och/eller Byggavtalet samt Innovation- och kemiindustriernas avtal (IKEM)
Erfarenhet av frågor kopplade till underentreprenörer och utlandstjänstgöring Publiceringsdatum2026-07-28Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som tycker om att samarbeta med chefer och som motiveras av att stötta, utveckla och skapa värde genom HR-arbetet. Du är trygg i din kompetens, ansvarstagande och serviceinriktad, samtidigt som du har eget driv och förmåga att prioritera i en varierad vardag.
Du trivs i en miljö som förändras och utvecklas, är nyfiken på nya arbetssätt och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Att bygga relationer kommer naturligt för dig och du kommunicerar på ett tydligt och förtroendeingivande sätt.
Hos oss blir du en del av ett team med positiv energi, nära samarbete och en gemensam ambition att utveckla både människor och verksamhet.
We offer:Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. På grund av semestertider är ansökningstiden längre, så sista ansökningsdag är den 16 augusti.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor om tjänsten Anneli Bengtsson, HR Manager +46 76 534 56 77
Facklig kontaktperson Peter Samuelsson, Unionen Väst 070-247 25 97
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "71210-44342524". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilfinger Sweden AB
(org.nr 556681-6111), https://nordics.bilfinger.com/
442 40 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014325