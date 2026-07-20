HR Business Partner
Nodica Group AB / Personaltjänstemannajobb / Alvesta Visa alla personaltjänstemannajobb i Alvesta
2026-07-20
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Nu söker vi en engagerad och driven HR Business Partner som vill vara med och utveckla både vår verksamhet och våra medarbetare. Här får du en bred och verksamhetsnära HR-roll där du arbetar operativt samtidigt som du bidrar till att utveckla organisation, kultur och ledarskap över tid.
Du blir en viktig del av vår ledningsgrupp och arbetar nära verksamheten för att säkerställa att HR skapar värde i organisationen.
Om rollen
Som HR Business Partner ansvarar du för hela HR-området på vår produktionsanläggning i Vislanda. Rollen är bred och varierad och passar dig som trivs med att arbeta nära verksamheten och växla mellan dagliga operativa frågor och långsiktig utveckling.
Du rapporterar till VD och arbetar nära Group HR. Tillsammans utvecklar ni gemensamma HR-processer, arbetssätt och initiativ samtidigt som du ansvarar för att driva och utveckla HR-arbetet lokalt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Vara ett affärsnära stöd till chefer i det dagliga HR-arbetet.
Driva och utveckla företagets HR-arbete med fokus på kultur, ledarskap och medarbetarutveckling.
Ansvara för rekrytering och utveckla effektiva rekryteringsprocesser.
Driva employer branding frågorna med fokus på att stärka och synliggöra vårt arbetsgivarevarumärke internt och externt.
Ansvara för intern på vårt intranät och extern kommunikation LinkedIn.
Samverka med fackliga organisationer samt säkerställa att arbetsrättsliga frågor hanteras professionellt.
Ansvara för löneprocessen och löneutbetalning i Kontek.
Driva och skapa struktur kring arbetsmiljöfrågor.
Delta i och driva förändringsprojekt samt utveckla HR-processer och HR-system.
Säkerställa att HR bidrar till verksamhetens mål genom ett strukturerat och proaktivt arbetssätt.
Vem är du?
Vi tror att du har arbetat cirka 2–5 år som HR Business Partner, HR Generalist eller i en liknande bred HR-roll och nu vill ta nästa steg i en verksamhetsnära roll med stort ansvar.
Du trivs i en produktionsmiljö där tempot är högt, beslutsvägarna är korta och där du får möjlighet att påverka på riktigt.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har en akademisk utbildning inom HR eller motsvarande.
Har erfarenhet av brett operativt HR-arbete och chefsstöd.
Har goda kunskaper inom svensk arbetsrätt och erfarenhet av facklig samverkan.
Har erfarenhet av rekrytering, employer branding och kommunikation.
Är en trygg och skicklig kommunikatör som trivs med både intern och extern kommunikation.
Har erfarenhet av löneprocesser och gärna Kontek HRM och Kontek Lön
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Som person
Vi söker dig som kombinerar struktur och noggrannhet med ett starkt eget driv. Du har hög integritet, bygger förtroende och är trygg i att hantera både människor och komplexa situationer.
Du gillar förändring och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Samtidigt är du prestigelös och tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du är en person som får saker att hända och som gärna tar initiativ för att utveckla både människor och verksamhet.
Vi tror också att du:
Är kommunikativ och skapar engagemang.
Har ett genuint intresse för människor, ledarskap och organisationsutveckling.
Är strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande.
Trivs med stort eget ansvar och driver ditt arbete framåt.
Är en lagspelare som gärna samarbetar med både verksamheten och övriga HR-kollegor.
Motiveras av att arbeta i en verksamhet som präglas av ständig förbättring och tillväxt.
Vi erbjuder
Hos Scanditronix Magnet får du en central roll i ett växande teknikföretag där HR är en viktig del av verksamhetens utveckling. Du blir en del av en organisation med korta beslutsvägar, högt engagemang och en kultur där samarbete, ansvar och ständiga förbättringar står i centrum.
Du får arbeta nära verksamheten, ingå i ledningsgruppen och samtidigt vara en del av ett HR-team inom koncernen där vi tillsammans utvecklar moderna arbetssätt och skapar förutsättningar för framtidens organisation.
Placeringsort: Vislanda, Kronoberg
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig.
Scanditronix Magnet AB är ett teknikföretag som under många årtionden byggt upp en stark position på världsmarknaden inom utveckling och produktion av spolar, elektromagneter och transformatorer för användning inom Forskning, MedTech och Industri. Våra kunder är internationella forskningslaboratorier och företag verksamma bl.a. inom cancerbehandling. Vi är idag drygt 60 anställda och har en exportandel på ca. 70%. Vi finns i Vislanda Småland, där vi har vår tillverkning, montering, test, konstruktion/utveckling, inköp, företagsledning, etc.
Mer information om företaget hittar du på www.scanditronix-magnet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nodica Group AB
(org.nr 556616-3605), https://scanditronixmagnet.careers.haileyhr.app/
Olvägen 28 (visa karta
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342 50 VISLANDA Arbetsplats
Scanditronix Magnet Jobbnummer
10007567