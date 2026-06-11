HR Business Partner
OnepartnerGroup Östergötland AB / Personaltjänstemannajobb / Norrköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Norrköping
2026-06-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Östergötland AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Drivs du av att arbeta med frågor inom arbetsmiljö och rehabilitering i en verksamhetsnära roll? Som HR Business Partner hos BE Group får du ett stort ansvar och en central roll i att ge HR-stöd till chefer och utveckla organisationen! Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
BE Group är ett ledande oberoende stålserviceföretag som lagerhåller, distribuerar och bearbetar stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. Genom BE Groups produktionsservice kan kunder beställa anpassade ståldetaljer för att effektivisera sina produktionsprocesser.
BE Groups vision är att vara det mest professionella, framgångsrika och respekterade stålservicebolaget på de marknader de är verksamma i. BE Group har sina största marknader i Sverige och Finland. Huvudkontoret ligger i Malmö och lager- och produktionsverksamheten ligger i Norrköping. Om tjänsten
Som HR Business Partner på BE Group i Norrköping arbetar du nära chefer inom lager- och produktionsverksamheten. Du ger både operativt och strategiskt HR-stöd till chefer i frågor som rör arbetsmiljö, rehabilitering och personalfrågor. Du ansvarar även för att utveckla, förvalta och säkerställa efterlevnaden av processer inom arbetsmiljö och rehabilitering. I rollen bidrar du till att verksamhetens mål uppnås genom att säkerställa effektiva HR-processer och genom att stärka chefernas förutsättningar i sitt ledarskap.
I rollen ger du operativt stöd till chefer i HR-relaterade frågor. Du kommer även att arbeta med arbetsrätt och facklig samverkan, där du säkerställer att verksamheten följer gällande arbetsrättslig lagstiftning. I rollen ingår att driva förhandlingar och dialoger med fackliga parter samt att driva samverkansforum.
Vidare ansvarar du för att driva och följa upp rehabiliteringsärenden i nära samarbete med chefer. Du säkerställer att lagkrav och interna rutiner efterlevs, arbetar förebyggande för att minska sjukfrånvaro och samverkar med externa aktörer. Du stödjer och utvecklar det systematiska arbetsmiljöarbetet i samarbete med HSEQ-organisationen. Du säkerställer efterlevnad av organisatorisk och social arbetsmiljö, deltar i arbetsmiljöronder och riskbedömningar samt stöttar chefer i arbetsmiljörelaterade frågor och åtgärder.
Om dig
Vi söker dig som har en kandidatexamen inom Human Resources, personalvetenskap eller motsvarande utbildning. Du har tidigare erfarenhet av operativt HR-arbete som innefattat arbetsrättsliga processer och facklig samverkan. Det är meriterande ifall du arbetat med frågor som rör rehabilitering och arbetsmiljö samt innehar erfarenhet från lager- och/eller produktionsverksamhet.
För att lyckas i rollen som HR Business Partner hos BE Group ser vi att du är en trygg, relationsskapande och kommunikativ person som trivs med att ta initiativ och föra dialoger. Du är van vid att arbeta självständigt, är lösningsorienterad och har ett strukturerat arbetssätt. Du har en god datorvana samt erfarenhet av att arbeta i HR-system. Övrig information
Språk: God kunskap i svenska och engelska både i tal och skrift
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Vardagar
Placeringsort: Norrköping
Denna rekrytering sker i samarbete med OnePartnerGroup. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult och konsultchef Julius Danielsson på Julius.danielsson@onepartnergroup.se
alternativt 0730-464173.
Observera att vi på grund av GDPR ej tar emot ansökningar via mejl. Alla sökande kommer att få en första återkoppling inom två veckor från dess att ansökan kommit in, har du inte fått återkoppling inom två veckor ber vi dig kontrollera att mejl från oss inte hamnat i din skräppost, samt att du i din profil hos oss angivit korrekt mejladress.
När du har ansökt till tjänsten kommer du först få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Vi matchar sedan din ansökan med tjänsten och kontaktar dig via mejl eller telefon för återkoppling. Har du inte fått återkoppling inom två veckor ber vi dig kontrollera att mejl från oss inte hamnat i din skräppost, samt att du i din profil hos oss angivit korrekt mejladress.
Vår rekryteringsprocess består av följande steg: telefonintervju, kompetensbaserade tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet, djupintervju, referenstagning, bakgrundskontroll och kundintervju.
Urval sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram mot att få ta del av den! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.begroup.se/
603 85 NORRKÖPING Arbetsplats
Be Group Sverige AB Kontakt
Rekryteringskonsult & Konsultchef
Julius Danielsson julius.danielsson@onepartnergroup.se +46730464173 Jobbnummer
9959514