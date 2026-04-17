HR Business Partner
Hirely AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-04-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Om tjänstenVi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en HR Business Partner till deras verksamhet i Uppsala. Det här är en roll för dig som vill arbeta nära verksamheten och bidra till att utveckla både organisation och medarbetare.
Du får en viktig roll som stöd till chefer och arbetar både operativt och strategiskt med HR-frågor i en organisation där samarbete och utveckling står i fokus.
ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Stötta chefer i HR-relaterade frågor
Arbeta med arbetsrätt, personalärenden och processer
Driva och utveckla HR-processer och rutiner
Arbeta med rekrytering och kompetensförsörjning
Bidra till förändrings- och utvecklingsarbete
KvalifikationerVi söker dig som:
Har cirka 3-5 års erfarenhet av brett HR-arbete
Har eftergymnasial utbildning inom HR eller motsvarande
Har god kunskap inom arbetsrätt och HR-processer
Är kommunikativ, strukturerad och förtroendeingivande
Du trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med ett mer strategiskt perspektiv.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta nära chefer i en liknande roll
Erfarenhet av förändringsarbete
Vana av att arbeta i HR-system
Om anställningen
Heltid
Placering i Uppsala
Start enligt överenskommelse
Låter det som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
753 75 UPPSALA Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9860021