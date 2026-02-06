HR Ansvarig till Smålandsmunken
Nu söker Smålandsmunken AB en engagerad och driven HR-ansvarig till Ryd.
Smålandsmunken är ett familjeföretag med över hundra års historia och blicken riktad framåt. Här får du vara med och bygga en modern HR-funktion i en verksamhet där relationer, engagemang och långsiktighet värderas högt - och där din insats gör verklig skillnad, varje dag.
Arbetsbeskrivning
Här får du möjlighet till ett brett och utvecklande uppdrag där du ansvarar för att bygga upp och implementera HR-processer från grunden. Tillsammans med COO bygger du upp en väl fungerande ledning för verksamheten.
Du får en central roll i bolagets förändringsresa, där du är med och bygger upp en ny ledningsgrupp, där ni utvecklar både organisation och företagskultur. Här finns möjlighet att påverka, forma och skapa något som håller över tid.
Som HR-ansvarig agerar du stöd till chefer i både operativa och strategiska frågor och kombinerar ett närvarande ledarskap med struktur. Du är med och formar hur HR ska fungera i praktiken - från att ta fram rutiner och arbetssätt, skapa processer och policys till att stötta chefer kring arbetsrätt, rehabilitering och arbetsmiljö. En viktig del av uppdraget är att utveckla ett förebyggande och långsiktigt arbetssätt där fokus ligger på hållbarhet, struktur och välmående i organisationen.
Det här är en roll för dig som tycker om att vara i en utvecklingsresa där du får skapa struktur där det ännu inte finns - och ser värdet i att bygga förtroende, relationer och hållbara lösningar över tid.
Matchar du profilen?
Som person är du lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och kan möta olika perspektiv med både professionalism och omtanke. Samtidigt är du självgående och vågar ta initiativ när något behöver byggas upp eller förändras.
Vi tror att du är en person som ser helheten och förstår sambandet mellan människor, ledarskap och verksamhetens mål. Du har tålamodet att bygga långsiktigt, men också drivkraften att få saker att hända. Du trivs i en miljö där allt inte är färdigt ännu - och där din förmåga att sätta struktur och processer blir en naturlig del av utvecklingen.
Här får du utrymme att vara både professionell och personlig - att bidra med din kompetens, men också med ditt engagemang och din närvaro. Förutom ovan önskar vi följande erfarenhet och kompetens
Akademisk examen inom HR/personalvetenskap eller motsvarande
Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
Goda kunskaper inom arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering
Erfarenhet av att stötta chefer i personalfrågor
Tjänsten
Heltid, tillsvidare. Start omgående enligt överenskommelse.
Ort
Ryd
Kontaktuppgifter och ansökan
Ansöker gör du med CV och personligt brev.
Om du har frågor kring ansökan kan du kontakta Pernilla von Reis - pernilla@zimmermans.se
Tester kan förekomma i våra rekryteringsprocesser. Observera att vi pga GDPR inte tar emot ansökningar via e-post utan endast via vårt kandidatsystem.
Tidsplan
Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt då ansökningar hanteras löpande.
Om Smålandsmunken
Smålandsmunken är ett industribageri med rötterna i den lilla byn Ryd, där vi har bakat munkar och donuts i över 30 år. Med en kvalitet som aldrig kompromissas hittar du våra produkter från den lokala handlaren till Norge i väst, Finland i öst och Storbritannien i syd. Så ansöker du
