HR administratör vid sidan om studier
Randstad AB / Ekonomiassistentjobb / Gävle Visa alla ekonomiassistentjobb i Gävle
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Söker du en väg in i HR-världen där teori möter praktik? Vi söker dig som ska påbörja Personal- och arbetslivsprogrammet (PA) till hösten och som vill kickstarta din karriär genom att kombinera studier med ett relevant extrajobb. Detta är en unik möjlighet för dig som vill bygga ett starkt CV och lägga grunden för en framgångsrik framtid inom HR redan under studietiden.
I rollen som HR-administratör fungerar du som en central supportfunktion där du stöttar både medarbetare och chefer i dagliga HR-frågor. Arbetet är administrativt, serviceinriktat och kräver en hög grad av noggrannhet. Uppdraget är planerat att starta i september och sträcker sig under hela din studieperiod, med goda möjligheter till sommarjobb mellan terminerna och förlängning efter avslutade studier.
Du ansöker på www.randstad.se,
innan den 2026-08-16. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Madeleine Scherling, madeleine.scherling@randstad.se
eller Amanda Lindström, amanda.lindstrom@randstad.se
. Då det är semesterperiod kan det ta lite längre tid att få svar.
För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Randstad Operational är karriärpartnern som hjälper dig att säkra ett jobb som kompletterar din kompetens, främjar god balans mellan jobb och fritid och bidrar till dina mål. Som konsult hos Randstad Operational är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra många spännande kunder. Du får konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Med oss som karriärpartner får du tillgång till en mängd olika karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och bygga ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som bryr sig om dig, ditt arbetsliv och ditt välmående, och erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Besvara frågor rörande HR-processer, avtal, ledigheter och förmåner.
Administrera och uppdatera data i företagets HR-system.
Bidra till verksamhetens ständiga förbättring genom processutveckling och uppdatering av instruktioner.Kvalifikationer
Du är antagen till Personal- och arbetslivsprogrammet (PA) med studiestart hösten 2026 och vill jobba vid sidan om studier
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
God digital vana och kunskaper i Office 365.
Som person är du nyfiken, gillar att ta nya initiativ och strukturerad.
Meriterande: Tidigare erfarenhet av administrativt arbete, kundtjänst eller reception.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/3e31aa40-4ed0-4a79-aa20-0763e7cafc74
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
10009386