Hr Administratör till Stockholm Stad
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2026-07-22
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HR-administratör, konsultuppdrag
Omfattning: Heltid 100%
Start: 24e augusti
Längd: 13e november, eventuellt längre.
Är du en erfaren HR-administratör med stark systemvana och god analytisk förmåga? Vi söker nu en självgående konsult som kan säkerställa kontinuitet inom HR-funktionen under en studieledighet och övergångsperiod till dess att ordinarie vikarie är på plats.
Om uppdraget
HR-enheten har behov av en konsult som tillfälligt ersätter ordinarie HR-controller/administratör. Du kommer att arbeta självständigt från start och förväntas snabbt sätta dig in i verksamheten med begränsad introduktion.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att ansvara för:
HR-administration, inklusive anställningsavtal, personalakter, utbildningsadministration, tjänstgöringsintyg, hedersbelöningar och löneskulder
Administration av behörigheter, organisationsträd och HR-system
Arbete i Medvind samt stöd till verksamhetens superanvändare
Beställningar av företagshälsovård och IT-utrustning
Hantering och attestering av fakturor
Framtagning och analys av HR-statistik och nyckeltal
Genomförande av lönekontroller och internkontroller
Uppdatering av registerförteckning i DraftITKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av kvalificerat HR-administrativt arbete
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av HR- och lönesystem
Erfarenhet av Medvind eller liknande schema- och bemanningssystem
God analytisk förmåga
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Som person är du:
Självgående
Strukturerad
Serviceinriktad
Noggrann och ansvarstagande
Känns detta som ett uppdrag för dig så skall du såklart söka rollen via länken i annonsen.
OBS!
Mycket kort svarstid!!
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8107489-2111422". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10009106