Hr Administratör till Stockholm Stad

Poolia AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2026-07-22


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HR-administratör, konsultuppdrag
Omfattning: Heltid 100%
Start: 24e augusti
Längd: 13e november, eventuellt längre.

Är du en erfaren HR-administratör med stark systemvana och god analytisk förmåga? Vi söker nu en självgående konsult som kan säkerställa kontinuitet inom HR-funktionen under en studieledighet och övergångsperiod till dess att ordinarie vikarie är på plats.
Om uppdraget
HR-enheten har behov av en konsult som tillfälligt ersätter ordinarie HR-controller/administratör. Du kommer att arbeta självständigt från start och förväntas snabbt sätta dig in i verksamheten med begränsad introduktion.

Publiceringsdatum
2026-07-22

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att ansvara för:

HR-administration, inklusive anställningsavtal, personalakter, utbildningsadministration, tjänstgöringsintyg, hedersbelöningar och löneskulder

Administration av behörigheter, organisationsträd och HR-system

Arbete i Medvind samt stöd till verksamhetens superanvändare

Beställningar av företagshälsovård och IT-utrustning

Hantering och attestering av fakturor

Framtagning och analys av HR-statistik och nyckeltal

Genomförande av lönekontroller och internkontroller

Uppdatering av registerförteckning i DraftIT

Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:

Erfarenhet av kvalificerat HR-administrativt arbete

Mycket goda kunskaper i Excel

Erfarenhet av HR- och lönesystem

Erfarenhet av Medvind eller liknande schema- och bemanningssystem

God analytisk förmåga

Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift

Som person är du:

Självgående

Strukturerad

Serviceinriktad

Noggrann och ansvarstagande

Känns detta som ett uppdrag för dig så skall du såklart söka rollen via länken i annonsen.
OBS!
Mycket kort svarstid!!
Välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8107489-2111422".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
10009106

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