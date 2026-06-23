HR administratör med start omgående
SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
För kunds räkning söker vi nu en HR-administratör till ett konsultuppdrag med start omgående. Uppdraget sträcker sig till och med årsskiftet och erbjuder en möjlighet att arbeta i en varierad och utvecklande roll i en föränderlig miljö.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
I rollen som HR-administratör kommer du att arbeta brett med HR-relaterad administration, systemhantering och processarbete. Du hanterar löpande personaladministration och arbetar med känslig information, vilket ställer höga krav på struktur och noggrannhet. Rollen är ny och därför fortfarande något odefinierad, vilket ger möjlighet att vara med och forma arbetssätt och rutiner.
Ansvarsområden
• HR-administration kopplad till hela medarbetarcykeln
• Upplägg av nyanställda samt koordinering av onboarding
• Löpande personaladministration i interna system
• Administration i externa system, exempelvis kopplat till sjuklöner
• Systemhantering och stöd i olika administrativa processer
• Bidra till utveckling och förbättring av rutiner och arbetssätt
Lämplig bakgrund
• Ett par års erfarenhet av HR-administration eller liknande administrativa roller
• Mycket god systemvana och vana att arbeta i flera system parallellt
• Meriterande med erfarenhet från ekonomiavdelning eller annan administrativ miljö
• Erfarenhet av att hantera konfidentiell information
• Vana att arbeta självständigt och att söka information på egen handDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och noggrann. Du har en god förmåga att prioritera och leverera med kvalitet, även i perioder med hög arbetsbelastning. Du är uthållig, initiativtagande och trivs i en roll där alla delar ännu inte är helt definierade. Vidare är du serviceinriktad och har ett professionellt förhållningssätt i hantering av känslig information.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-16.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/05/SJR-konsult-uppdrag-54.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Malin Lindqvist malin.lindqvist@sjr.se 076-64716 56 Jobbnummer
9974191