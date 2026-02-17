Hovshagaskolan söker två lärare i fritidshem
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Växjö Visa alla pedagogjobb i Växjö
2026-02-17
Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Välkommen till Hovshagaskolan, en F-6 skola med 345 elever belägen på Hovshaga i Växjö. Skolan omges av grönområden och skog, vilket ger fina möjligheter till utomhuspedagogik och rörelse. Här finns smidiga cykelvägar och goda kollektivtrafikförbindelser till centrum.
Vi har två parallella klasser i varje årskurs, där arbetslagen arbetar tätt ihop och har klassrummen nära varandra. Skolgården är stor och inbjudande med många möjligheter till lek och aktivitet. Våra fritidslärare planerar dagliga rastaktiviteter som är mycket uppskattade av eleverna och bidrar till trygghet och trivsel en viktig del av vårt främjande arbete.
Ett fritidshem i spännande utveckling.
Under året har vi gått från tre till fyra avdelningar en förändring som stärker vårt arbete med tillgängliga och strukturerade lärmiljöer. Avdelningarna samarbetar nära och utgår från ett gemensamt årshjul som skapar tydlighet och kontinuitet i undervisningen.
Nu tar vi nästa steg genom att tillsätta två nya lärare i fritidshem. Du kommer att:
* Ingå i ett gemensamt fritidsarbetslag med skolans alla lärare i fritidshem, där ett gemensamt årshjul skapar struktur, likvärdighet och gemenskap mellan avdelningarna.
* arbeta tätt tillsammans med en lärare i fritidshem och ytterligare en kollega på den avdelning du tillhör
* vara en viktig del av vår fortsatta utvecklingsresa där vi bygger vidare på ett välfungerande, tydligt och uppskattat fritidshem
Som lärare i fritidshem hos oss får du en roll där du:
* planerar, genomför och utvärderar undervisningen på fritidshemmet tillsammans med kollegor
* skapar trygga, inkluderande och stimulerande lärmiljöer
* arbetar utifrån elevernas behov, intressen och delaktighet
* bidrar till och utvecklar fritidshemmets strukturer, metoder och rutiner
* är knuten till ett årslag under skoldagen och ingår i ett flerlärarskap i en årskurs där vi ser en styrka i att din ämnesbehörighet kan bidra till undervisningen i årskursen
* deltar i gemensam planering, reflektion och utveckling inom fritidsarbetslaget
* ser heldagsperspektivet som en styrka där undervisning, rastaktiviteter och fritidsverksamhet tillsammans formar elevernas skoldagKvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad lärare i fritidshem, eller under utbildning
* har ett tryggt och tydligt ledarskap
* har god förmåga att skapa tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
* är nyfiken, strukturerad och vill utveckla undervisningen i takt med elevernas behov
* trivs med nära samarbete och gemensamt ansvarstagande
Vi erbjuder
* en välkomnande och engagerad arbetsplats med fokus på samarbete, trygghet och utveckling.
* ett fritidshem med tydliga strukturer och goda förutsättningar för planering, reflektion och kollegial samverkan.
* tillgång till stöd från ett välfungerande elevhälsoteam med bred kompetens.
* en naturnära miljö med goda möjligheter till utevistelser och varierade aktiviteter utomhus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
