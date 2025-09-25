Hovshagaskolan söker lärare till åk 4-6
2025-09-25
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och reflekterande lärare med behörighet för årskurs 4-6. Under vårterminen kommer du att undervisa i årskurs 3, för att sedan följa eleverna upp till mellanstadiet till höstterminen. Genom att skapa kontinuitet i undervisningen och relationerna ger vi eleverna goda förutsättningar för en trygg och välfungerande stadieövergång.
På Hovshagaskolan arbetar vi i team där tre lärare tillsammans ansvarar för en årskurs. Under våren blir du en del av F-3-teamet och samarbetar med två erfarna lärare, varav en har följt eleverna sedan förskoleklass. Till hösten ingår du i vårt 4-6-team, där du tillsammans med två kollegor planerar och genomför undervisningen.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du med att planera, följa upp och utveckla undervisningen utifrån analys av elevernas resultat. Du stödjer och motiverar eleverna i deras kunskapsmässiga och sociala utveckling, och bidrar till att skapa goda lärmiljöer där nyfikenhet och lust att lära står i centrum.
Alla lärare ingår i ett kollegialt lärande där undervisningen står i fokus, och utvecklas genom erfarenhetsutbyte och forskning kopplat till skolans utvecklingsområden. Skolans elevhälsoteam arbetar hälsofrämjande, förebyggande och stödjande i nära samarbete med pedagoger och övrig personal alltid med elevernas bästa i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa på mellanstadiet. Du har ett genuint engagemang för elevers lärande och utveckling, och erfarenhet av att möta elever med olika behov av stöd. Du skapar god studiero i dina undervisningsgrupper och arbetar för hög måluppfyllelse. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Även du som studerar till lärare med inriktning mot 4-6 kan bli aktuell för anställning. För tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation med behörighet.
Vi söker dig som:
• Har ett professionellt och flexibelt förhållningssätt.
• Bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Är en tydlig och trygg ledare i klassrummet.
• Har ett genuint intresse för didaktik och hur elever lär sig.
• Är intresserad av att utveckla undervisningen utifrån analys av elevers resultat, för att skapa goda förutsättningar för lärande och måluppfyllelse.
• Bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete och är engagerad i kollegialt lärande.
Det här erbjuder vi dig:
• En välkomnande och engagerad arbetsplats med fokus på samarbete och utveckling.
• Kollegialt lärande och fortbildning som en naturlig del av arbetet.
• Möjlighet att vara med och påverka skolans utveckling.
• Tillgång till stöd från ett välfungerande elevhälsoteam.
• En naturnära miljö med goda kommunikationsmöjligheter.
• En arbetskultur där trygghet, studiero och måluppfyllelse står i centrum.
Varmt välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 305/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Henrick Johnson 047041721 Jobbnummer
9527162