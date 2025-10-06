Hovmästare till Stadshuskällaren
Jobbet.se Sverige AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sollentuna
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Hovmästare sökes till magiska julbord på Stadshuskällaren
Vill du vara med och skapa oförglömliga julminnen i en av Stockholms mest stämningsfulla miljöer? Vi på Stadshuskällaren söker dig som vill ta rollen som hovmästare under vår julbordssäsong 20 november till 21 december.
Stadshuskällaren ligger i vackra valv under Stockholms stadshus, en restaurang med anor - färdigställd 1922, ritad av Melchior Wernstedt under Ragnar Östbergs överinseende. Här kombineras klassisk elegans med modern gastronomi inspirerad av skog, mark och säsongens råvaror.
Vi är också unika - hos oss kan man uppleva samtliga Nobelmenyer genom tiderna, och under julen förvandlas våra salar till en vintrig idyll fylld av glöggdoft, granris och klassiska svenska julsmaker.
Din roll i julens magi
Som hovmästare blir du en central del av helhetsupplevelsen. Du hälsar gästerna välkomna, leder dem genom kvällen och ser till att allt flyter med trygghet och värme. Din roll innefattar också att:
Planera sittningarna och fördela arbetsuppgifter,
Hålla genomgång med teamet så att alla är förberedda,
Samordna servering och kök så att gästerna får den bästa möjliga upplevelsen.
Du är värd för gästerna - med ditt ledarskap, din struktur och ditt värdskap sätter du tonen för hela upplevelsen.
Information om tjänsten
Period: 20 november - 21 december (julbordssäsong)
Tider: både lunch- och kvällssittningar
Plats: Stadshuskällaren, Stockholm
Lön enligt avtal
Möjligheter finns till fortsatt arbete inom Stadshusrestauranger efter jul.
Vill du stå mitt i julens stämning och skapa minnen för livet tillsammans med oss? Skicka ditt CV och en kort presentation till oss - vi ser fram emot att höra från dig.
Med värme,
Stadshuskällaren / Stadshusrestauranger Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Stadshusrestauranger Jobbnummer
9543285