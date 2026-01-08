Hovmästare till Ristorante Bellora
Våra fantastiska gäster är vår passion. Med professionalism, lekfullhet och kreativitet skapar vi minnesvärda möten som får gästerna att längta tillbaka. Allt vi gör utgår från gästen, och målet är att skapa stamgäster som vill komma tillbaka så snart som möjligt.
Som en destination i ständig utveckling strävar vi efter att alltid vara fullbokade. Det ställer höga krav både på nyutveckling och på den löpande driften av verksamheten. Oväntade utmaningar kan uppstå - då agerar vi snabbt och lösningsorienterat för att ge gästerna en världsklassupplevelse.
Nu söker vi en hovmästare till Restaurang Bellora
Vi söker en kollega som trivs i ett högt tempo och som kan hantera många parallella uppgifter. Du är lösningsorienterad och ser förändringar och utmaningar som något positivt. Som hovmästare är du en nyckelperson i restaurangens drift och gästupplevelse, och du arbetar nära både kök och servispersonal för att säkerställa hög kvalitet i alla kundmöten.
Om rollen
Som hovmästare ansvarar du för att leda det dagliga arbetet i matsalen, skapa tydlig struktur för teamet och vara en varm och professionell värd för våra gäster. Rollen innebär planering av sittningar, bordsplacering, hantering av bokningar och att säkerställa att servicen flyter smidigt under hela kvällen. Du fungerar som spindeln i nätet mellan gäster, service, kök och övriga avdelningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot och välkomna gäster med hög servicekänsla
Planera och koordinera bordsplacering och sittningar
Leda och stötta servisteamet i vardagen
Samarbeta nära kök för att optimera gästens upplevelse och serveringstider
Hantering av bokningar, väntelistor och specialönskemål
Följa upp gästers feedback och driva förbättringsarbete
Ansvara för att rutiner för service, hygien och säkerhet följs
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och professionell med varmt bemötande
Strukturerad och trygg i att leda ett team
Flexibel och stresstålig i ett högt tempo
Kommunikativ och lösningsorienterad
Erfarenhet av liknande roll inom restaurang eller hotell är meriterande
Goda kunskaper i engelska är meriterande
Anställningsform: Tillsvidare från 75%Tillträde och lön: Lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse
Om processen:
Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 25 Januari
Uppfyller du inte exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
