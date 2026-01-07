Hovmästare till Pool Club & Kellys 100%
2026-01-07
Personlig, professionell, lekfull och passionerad?Brinner du för att skapa minnesvärda stunder - för både gäster och kollegor?
Perfekt. Då kan du vara den vi söker.
Hos ESS lever vi våra värdeord varje dag, i varje möte och i varje beslut. Det är så vi skapar magi - tillsammans.
Om rollen
Som hovmästare på Pool Club & Kellys blir du en central person i vår serviceleverans och en viktig länk mellan gäster, servisteam och ledning. Du ansvarar för att skapa en varm, lekfull och professionell atmosfär där gäster känner sig sedda och vill stanna kvar. Rollen är hands-on och kräver att du både leder och arbetar tillsammans med ditt team i en dynamisk miljö vid poolen och i bar- och restaurangytor.
Du säkerställer hög servicenivå, driver försäljning genom aktiv närvaro och coachar teamet i att leverera konsekvent kvalitet. Vi värdesätter initiativ, gott omdöme och en vilja att skapa unika upplevelser - varje dag.
Ansvarsområden - Hovmästare Pool Club & Kellys
Leda, coacha och motivera servis & barteamet under daglig drift och evenemang för att säkerställa förstklassigt gästbemötande
Planera och organisera arbetsflödet i pool- och restaurangområden för att optimera gästupplevelse och effektivitet
Ansvara för välkomnande och placering av gäster, hantera bokningar samt koordinera växlingar mellan ytorna
Arbeta aktivt med försäljning och mersälj, rekommendera drinkar, menyer och upplevelser
Introducera och utbilda nya medarbetare i rutiner, servicestandarder och produktkunskap
Hantera gästrelationer och lösa klagomål snabbt, professionellt och personligt
Samarbeta tätt med barchef, restaurangchef och kök för att skapa sömlösa upplevelser
Kvalifikationer och erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet från liknande tjänst inom restaurang, bar eller hotell - erfarenhet från högt tempo och event är meriterande
Trygg och närvarande ledare som vill coacha, utveckla och inspirera sitt team
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska; ytterligare språk är meriterande
Strukturerad och lösningsorienterad med förmåga att prioritera i ett rörligt arbetsschema
Service- och försäljningsinriktad - ser möjligheter att överträffa gästens förväntningar
Positiv attityd, prestigelös och van att arbeta hands-on tillsammans med kollegor
Vi söker dig som är engagerad och inkluderande
Du trivs i mötet med människor, tar ansvar och leder genom exempel. Du skapar trygghet och trivsel i teamet och vågar fatta beslut som gynnar gästens upplevelse. Hos oss får du möjligheten att bidra med kreativitet och serviceglädje i en miljö där tempo och stämning varierar med säsong och evenemang.
Om ansökan och rekryteringsprocessen
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Tillträde enligt överenskommelse, lön enligt överenskommelse. Saknar du någon specifik kvalifikation men tror att din erfarenhet och personlighet passar? Sök ändå - vi värdesätter potential och mångfald!
Sista ansökningsdag:31 januari
Tjänst:100% tillsvidare, arbete varannan helg. Arbetet är främst förlagt till kvällstid och är beroende på säsong och evenemang och beläggning på hotellet.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter inom huset och inom ESS Group. Vi erbjuder interna utbildningar i ledarskap och service, fina personalrabatter på våra destinationer, friskvårdsbidrag och ett härligt team som stöttar varandra. Bli en del av Pool Club & Kellys och hjälp oss skapa oförglömliga upplevelser! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Havsbadsallén 2A (visa karta
)
311 42 FALKENBERG
