Hovmästare till Mössebergs Kurort
2026-04-08
Vi söker en hovmästare med hjärta för värdskap till Mössebergs Kurort!
Mössebergs Kurort är ett konferens- och spahotell, beläget i ett naturskönt område på Mösseberg. Hotellet har 73 hotellrum, moderna konferensrum och spaavdelning.
Anläggningens restaurang, Arvids Restaurang & bar, erbjuder allt från frukost, lunch, middag till konferensfika, festarrangemang samt à la carte - alla dagar i veckan.
Brinner du för service och tycker om att få andra att känna sig välkomna?
På anrika Mösseberg Kurort är värdskap och bemötande grunden i allt vi gör. Nu letar vi efter dig som vill bli en del av vår fina miljö och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Nu söker vi en hovmästare som vill vara med och leda arbetet i restaurangen - samtidigt som du själv är en självklar del i driften.
I rollen som hovmästare har du en arbetsledande funktion tillsammans med restaurangansvarig. Ni delar ansvaret för den dagliga driften, och när restaurangansvarig inte är på plats är det du som leder arbetet i restaurangen. Du arbetar operativt tillsammans med dina kollegor och säkerställer att service, kvalitet och gästupplevelse håller en hög och jämna nivå.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har ett gott öga för detaljer och en naturlig förmåga att leda andra med värme och tydlighet. Du är lösningsorienterad, stresstålig och trivs i en miljö där tempot kan variera.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas tillsammans med oss. Vår anläggning präglas av en familjär kultur där omtanke om både gäster och kollegor är en självklarhet. Därför är det viktigt att du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-04-08Kvalifikationer
Du kan förstå och göra dig förstådd på svenska i tal och skrift.
Du har erfarenhet av servering samt erfarenhet som hovmästare eller arbetsledare
B-körkort är meriterande.Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidareanställning. Heltid eller om man önskar deltid.
Vi har kollektivavtal mellan Visita och HRF.
Arbetstider:
Vi har varierade arbetstider dag och kväll samt tjänstgöring varannan helg.
Hos oss får du en trygg anställning, friskvårdsbidrag, rabatter på andra hotell och restauranger som ingår i våra nätverk samt möjlighet att träna på vårt egna gym.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten tillsätts så fort vi hittar rätt person.
Katrin Kangas, hotellchef, tel 0515-432 57, katrin.kangas@mossebergskurort.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni
Katrin Kangas katrin.kangas@mossebergskurort.se 051543257
