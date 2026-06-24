Hovmästare till Lux Dag För Dag

Restaurang LUX Stockholm AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-06-24


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Vi söker en hovmästare till Lux Dag För Dag. Goda vin- och matkunskaper är ett krav. Du har arbetat som hovmästare tidigare, har vana att leda arbetsteam och lära upp ny personal. Vi är en mindre familjeägd restaurang som funnits i 23 år. Vi byter ofta vår meny efter råvaror och säsong, det samma gäller vin. Detta är en tjänst som är 100 % service, mest kvällar men en del dagpass också. Vi har öppet tisdag-lördag. Välkommen att bli en del av vårt lilla team, se mer på www.luxdagfordag.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
Via mail
E-post: albinaalmgren@icloud.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare Lux Dag För Dag".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang LUX Stockholm AB (org.nr 556615-0859)
Primusgatan 116 (visa karta)
112 67  STOCKHOLM

Arbetsplats
Lux Stockholm AB, Restaurang

Kontakt
Restaurangchef
Albina Almgren
albinaalmgren@icloud.com
0721693196

Jobbnummer
9977780

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