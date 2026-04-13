Hovmästare Till Hovås Kallbadhus
2026-04-13
Bland det bästa som finns är att komma in på en restaurang och mötas av ett varmt och genuint leende. En hovmästare som låter gästen känna sig välkommen och sedan ser till så den känslan finns kvar under hela restaurangupplevelsen. Om du är en sådan person så söker vi dig!
Vi söker en hovmästare med härligt driv, känsla för detaljer och som tycker om att sälja.
Dessutom älskar vi kreativa idéer som du kan ta ansvar för och vill driva!
Vi är inne i expansiv och spännande fas där vi vill att du är delaktig i vår vision att sätta Hovås Kallbadhus på kartan som den självklara destinationen i Göteborg.
Kvalifikationer och egenskaper
Ett brinnande intresse för mat, dryck och gästservice.
Du är en bra ledare med stor erfarenhet av à la carte-servering samt god vana av bordsservering och matsalsarbete.
Tidigare liknande arbete och yrkesutbildning inom restaurang ser vi varmt på.
Vana av att arbeta med Caspeco och back-office med Trivec är ett plus.
Förmåga att leda ett team i en full à la carte-restaurang en varm sommardag, liksom med hög klass hantera ett bröllopsarrangemang från uppdukning till stängning, men även en regnig dag i november kunna ta hand om en lunch själv.
Leda och delegera arbete för ditt team
Schemaläggning
Planering av den dagliga driften
Upplärning av ny personal
Genomförande av arrangemang och bokningar tillsammans med driftschef/ledning/hovmästare
Administrativt vid behov i form hanterande av större bokningar, skriva pm etc.
Som person är du entusiasmerande, trygg och ödmjuk i dig själv. Service är en genuin egenskap hos dig och du är mån om att gästerna och medarbetarna trivs. Du är driftig och ansvarsfull och inser även att struktur och uppföljning är viktigt för att få en fungerande verksamhet.
Vi erbjuder rätt person ett spännande arbete i ett företag med hög utvecklingspotential. Vi har kollektivavtal med Unionen och HRF. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Är detta du? Välkommen med din ansökan : CV, personligt brev och gärna bild. Urval och intervjuer sker löpande så ansök så snart som möjligt!
Om Hovås Kallbadhus
Hovås Kallbadhus är en oas. En liten bit av världen som vi menar är en av jordens vackraste platser. Endast 15 minuter från Göteborg, precis vid havet och med egen strand, har vi unika förutsättningar att fortsätta utveckla vår restaurang-, event- och konferensanläggning till en plats som är "top of mind" hos allt fler människor. Vi har daglig verksamhet med lunch samt à la carte på kvällstid. Bordsservering gäller både under lunch och kväll. Beställningsverksamhet så som bröllop, företagsfester, privata fester och minnesstunder äger rum löpande under året. Vår verksamhet är unik och vi söker dig som vill bidra med din egen passion för kvalitet och utveckling! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: sabina@hovaskallbadhus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hovås Kallbadhus Restaurant AB
Fjordvägen 51
436 50 HOVÅS
