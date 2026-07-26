Hovmästare/ servis
Leo Bon AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-26
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Nu söker vi på Enskede Deli en hovmästare / servis som kan grunderna i yrket. Tar hand om personal schema inköp. Vi söker dig som är självständig, vågar och som fortfarande tycker det är kul! Jobbet innefattar bara kvällar tis-lör. Nu när sommar kommer det är då vi har som mest att göra. Vi har en matsal om 50 platser inne, 20 barplatser samt ca 70 uteplatser. Kontakta oss så får du reda på mer om jobbet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: Edin@matbod.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis deli". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leo Bon AB
(org.nr 556918-1174)
Kubikenborgsvägen 3 (visa karta
)
122 42 ENSKEDE Arbetsplats
Enskede Deli Jobbnummer
10011584