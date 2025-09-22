Hovmästare Kellys & Pool Club Falkenberg Strandbad
ESS Hotel Group AB / Servitörsjobb / Falkenberg Visa alla servitörsjobb i Falkenberg
2025-09-22
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Falkenberg
, Varberg
, Härryda
, Göteborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Personlig, professionell, energisk och passionerad? Brinner du för att leda, skapa extraordinära gästupplevelser och utveckla teamet mot maximal service och merförsäljning? Fantastiskt! Då kan det vara dig vi söker.
Falkenberg Strandbad, en oas där pool cluben bultar av känslor och förväntan, där drinkarna skakas och dekoreras med ananasblad och parasoll. Doften av klassiker kring det öppna köket i Brasserie Famille, grillen i Sandys ryker och Kellys erbjuder dans på varje solbädd. Strandbaden är den perfekta platsen att titta ut över havet samtidigt som du rycks med av alla glada gäster.
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Om rollen som Hovmästare på Kellys & Pool Club Kellys & Pool Club är mer än en lunchrestaurang, lounge och poolbar - vi är en destination där varje dag bjuder på gemenskap, glädje och matupplevelser i toppklass. Vi söker nu en engagerad och erfaren hovmästare som vill vara med och forma gästresan från första leende till sista avskedsfrasen. Tjänsten är på heltid med omgående start, perfekt för dig som älskar service - och inte kan låta bli att inspirera ditt team mot nya höjder.
Nyckelområden: Ledarskap, Service, Mat & Dryck och Merförsäljning Leda och fördela arbetet i matsal och bar - skapa arbetsglädje, energi och tydlighet.
Vara det självklara föredömet för gästmöte, service och merförsäljning - varje dag.
Utbilda och coacha teamet i sälj- och serviceteknik, gästbemötande och rutiner.
Säkerställa att verksamheten alltid levererar en omtänksam, professionell och minnesvärd gästupplevelse.
Planera, schemalägga och kortsiktigt koordinera servicepersonal utifrån beläggning och behov.
Hantera bordsbokningar, gästflöden och bemötande på ett strukturerat och flexibelt sätt.
Initiera och genomföra säljdrivande aktiviteter mot mat & dryck, dryckespaket, specialerbjudanden och events.
Samarbeta med kök, bar och receptionspersonal i ett prestigelöst teamfokus.
Kvalifikationer och Egenskaper - Erfarenhet inom Hotell/Restaurang, Ledarskap och Merförsäljning Erfarenhet från hotell-/restaurangbranschen, gärna i ledande position inom mat och dryck.
Erfaren ledare med genuint intresse för att utveckla människor och driva laget framåt med energi och glädje.
Stort affärssinne och passion för försäljning med förmåga att identifiera och ta tillvara merförsäljningsmöjligheter.
Djupt servicefokus - gästen och teamet i centrum i allt du gör.
Goda kunskaper om mat & dryck, menyer, vin och cocktails är en fördel.
Flexibel, lösningsorienterad och strukturerad - du motiveras av tempo och när tempot går i topp växlar du upp!
Kommunicerar flytande på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Så här kan en arbetsdag som Hovmästare på Kellys & Pool Club se ut Välkomna och placera gäster, hantera bordsbokningar och säkerställa ett jämnt gästflöde.
Inspirera och träna kollegor i service, merförsäljning och det lilla extra som skapar gästens upplevelse.
Kvalitetssäkra servering, dess rutiner och vara det synliga, trygga ansiktet utåt - såväl under lunchrushen som kvällsservice.
Bidra med kreativa idéer för events, menyer och säsongsanpassade säljinsatser.
Jobba tätt med kök, bar och event-teamet för en helhetsupplevelse i världsklass.
Vad erbjuder vi dig? En dynamisk arbetsplats där du får möjlighet att påverka och driva utveckling inom service och försäljning.
Interna utbildningar inom service, ledarskap och försäljning.
Konkurrenskraftiga villkor enligt avtal.
Generösa rabatter på ESS Groups destinationer och restauranger.
Chans att vara med i ett inspirerat team där glädje och energi står i centrum.
Säkra anställningsvillkor, friskvårdsbidrag och kollegor som gör arbetsdagarna minnesvärda.
Så söker du tjänsten som Hovmästare på Kellys & Pool Club
Låt oss veta varför just du är rätt person för oss! Vi rekryterar löpande och kan tillsätta tjänsten så snart vi hittar vår nya stjärna. Har du driv, erfarenhet och en passion för hotell/ restaurang - tveka inte att söka, även om du inte fyller precis alla boxar.
Anställningsform: 100% tillsvidare Arbetstid: Varierande dag, kväll & helg Tillträde: Omgående Lön: Enligt avtal och erfarenhet
Sista ansökningsdagen: 20 oktober
Bli en del av vårt team och skapa framtidens serviceupplevelse på Kellys & Pool Club - här blir jobbet roligt, utmanande och utvecklande. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), http://www.essgroup.se Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9520125