Hovmästare
Mässrestauranger Aktiebolag / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-27
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Hovmästare för Mässrestauranger på Stockholmsmässan
Vill du vara en del av en dynamisk och händelserik verksamhet där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en driven, serviceinriktad och strukturerad restaurangkoordinator som vill stärka vårt team under höstens intensiva evenemangssäsong på Stockholmsmässan.
Mässrestauranger driver upp till 11 fasta restauranger och caféer i samband med Stockholmsmässans mässor, konferenser och publika evenemang. Mässrestauranger ingår i restauranggruppen Food Family. I gruppen ingår även Mässrestauranger i Malmö, Teaterbaren på Kulturhuset i Stockholm, Engsholms Slott, Great Events på Scandinavian XPO vid Arlanda, samt Stadshusrestauranger i Stockholms Stadshus med bl a ansvar för Nobelbanketten. Passion för mat, dryck och god service har präglat företaget i fyra generationer.
Hösten är vår mest intensiva period, fylld av spännande arrangemang och högt tempo, där vi tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för tusentals gäster. Några av höstens event är Dream Hack, Comic con, Food & Wine med fler.
Som hovmästare arbetar du nära restaurangchef och projektledare för café- och restaurangverksamheten. Du blir en viktig del av den dagliga driften och fungerar som en länk mellan administration, verksamhet och gästupplevelse. Rollen är varierad och passar dig som trivs med både praktiskt arbete och administrativa uppgifter. Arbetstiderna är varierande och kommer innebära både långa dagar och helgarbete.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Gästbemötande och service i våra restauranger och caféer under evenemangsdagar.
Arbetsledning och stöd för vår personal.
Samordning av information mellan olika delar av verksamheten.
Flexibel insats där du stöttar verksamheten där behovet är som störst under intensiva eventdagar.Erfarenheter
Har minst två års erfarenhet av operativ drift och administration inom restaurang-, café- eller eventverksamhet.
Är serviceinriktad och tycker om att möta gäster i en miljö med högt tempo.
Dokumenterad erfarenhet av arbetslednig.
Har goda kunskaper i Officepaketet.
Är självgående, lösningsorienterad och trivs med att ta eget ansvar.
Gillar variation och uppskattar en arbetsmiljö där dagarna ser olika ut.Om tjänsten
Period: 1 september – 29 november Omfattning: Heltid, visstidsanställning Plats: Stockholmsmässan, StockholmSå ansöker du
Låter det som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan tillsammans med CV och ett kort personligt brev redan idag.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8133361-2118601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mässrestauranger Aktiebolag
(org.nr 556367-0347), https://foodfamily.teamtailor.com
Mässvägen 1 (visa karta
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125 30 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Food Family Jobbnummer
10013446