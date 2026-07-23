Hovmästare

Dala Indiskt Kök AB / Servitörsjobb / Falun
2026-07-23


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Vi söker hovmästare!
Är du en serviceinriktad ledare som trivs i ett högt tempo? Vi söker en engagerad hovmästare som vill bli en del av vårt team.
vi söker dig som:
Har erfarenhet från restaurangbranschen.
Är ansvarstagande och stresstålig.
Har ett stort fokus på service och gästupplevelse.
Trivs med att leda och motivera personal.

Arbetet innebär främst kvälls- och helgpass, med start cirka kl. 16.00, så det är viktigt att du har möjlighet att arbeta dessa tider och har erfarenhet.
mejla till falun@texaslonghorn.se
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: falun@texaslonghorn.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Dala Indiskt Kök AB (org.nr 556974-4062)
myntgatan 10 (visa karta)
791 62  FALUN

Arbetsplats
Texas Longhorn Falun

Jobbnummer
10009808

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