Hovmästare
Isaberg Restaurang Aktiebolag / Servitörsjobb / Gislaved Visa alla servitörsjobb i Gislaved
2026-07-08
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isaberg Restaurang Aktiebolag i Gislaved
Isaberg söker en hovmästare evenemang som exekutivt kan leda matsalsarbetet. Du jobbar proaktivt med service, försäljning, lönsamhet, medarbetar- och gästnöjdhet, bland våra medarbetare och gäster i den dagliga driften.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ledarskapsförmåga att bygga framgångsrika team. Du är en stabil och trygg person med hög servicekänsla och god samarbetsförmåga som ställer höga krav på dig och din omgivning. För att trivas krävs att du har god struktur, ordningssinne och en stark vilja att utvecklas. Du måste vara van vid ett högt arbetstempo och kunna ta ett helhetsansvar.
Meriterande är erfarenhet från liknande befattningar, gärna i ledande position, barutbildning eller annan utbildning inom servering, mat och dryck eller motsvarande erfarenhet. Kärlek och stolthet till serviceyrket, mat och dryck, är ett måste, liksom förmågan till ett naturligt värdskap.
Anställningsgraden kan vara 80-100%. Tjänsten är tillsvidare efter 6-månaders provanställning. Palmgrengruppen är medlem i Visita och tillämpar kollektivavtal. Isaberg är en rökfri arbetsplats.
Är du den vi söker? Skicka din ansökan till VD Annica Palmgren annica@isaberg.se
där du berättar om dig själv, varför du söker jobbet, bifoga CV, foto och referenser.
Vänligen notera att vi endast behandlar korrekt framställda ansökningar. Läs mer om tjänsterna på https://www.isaberg.com/sv/om-isaberg/restaurang-hoganloft/lediga-tjanster/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: annica@isaberg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaberg Restaurang Aktiebolag
(org.nr 556313-0482), https://www.isaberg.com/sv/om-isaberg/restaurang-hoganloft/lediga-tjanster/
Isabergs Fritidsby (visa karta
)
335 72 HESTRA Arbetsplats
Isaberg Höganloft Jobbnummer
9997438