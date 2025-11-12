Hovmästare
2025-11-12
HOVMÄSTARE - MERCADO MEXICO, GÖTEBORG
Är du en naturlig ledare med passion för mat, dryck och människor?
Vi söker en hovmästare som vill vara med och skapa stans mest levande restaurangupplevelse - där mexikanska smaker, musik och stämning möts under samma tak.
Hos oss på Mercado Mexico får du en social och fartfylld arbetsplats där ingen dag är den andra lik. Du leder golvet med energi och närvaro, inspirerar ditt team och ser till att varje gäst känner sig varmt välkommen.
Vi tror att du:
Har erfarenhet som hovmästare på större restauranger med högt tempo och många gäster.
Är trygg i att leda service, hantera bordsbokningar och koordinera flödet under kvällar, helger och dagtid.
Har viss erfarenhet av personalansvar och gillar att coacha andra.
Har en positiv attityd - det väger tyngst!
Är snabb, noggrann och lösningsorienterad, med ett naturligt driv för försäljning.
Talar svenska och engelska flytande .
Har grundläggande kunskaper i WaiterAid eller är villig att lära dig snabbt.
Vi erbjuder:
En rolig, inkluderande och internationell arbetsmiljö.
Möjlighet att växa i rollen och påverka både service och gästens helhetsupplevelse.
Ett team som brinner för mat, musik och mexikansk kultur.
Vår meny är fylld med tacos, quesadillas, margaritas och guacamole - och vårt mål är att varje kväll ska kännas som en fest.
Låter det som du?
Skicka ditt CV och några rader om dig själv till cv@mercadomexico.se
Bienvenido a Mercado Mexico - där varje kväll smakar som Mexiko! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: cv@mercadomexico.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hov". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mexikanska Monarkin AB
(org.nr 559075-5194)
Södra Vägen 18 (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Kontakt
Restaurangt Manager
Linnea Andersson linnea@mercadomexico.se Jobbnummer
9602176