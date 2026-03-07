Hovmästare - Villa Valentina!
Dream Big - Bli en del av Villa Valentina!
Urban Italian Group öppnar Villa Valentina i Slussen i maj 2026, en modern spansk lantgårdsrestaurang med tydliga influenser från Medelhavet. Restaurangen är vår hyllning till den sydeuropeiska kusten, inspirerad av spanska gårdar, generösa måltider och den starka kulturen kring att samlas runt mat och vin.
Villa Valentina är byggt kring social dining. Här handlar upplevelsen om att dela rätter, skratt och stunder tillsammans med vänner och familj. Vi arbetar med genuin gästfrihet, noggrant utvalda råvaror och en meny som är skapad för att upplevas tillsammans - i en varm, levande restaurang där energi och personlighet står i centrum.
Restaurangen öppnar i hjärtat av nya Slussen och blir en av Skandinaviens mest uppmärksammade restaurangöppningar 2026. Det är en storskalig satsning med högt tempo och stor synlighet, med upp till 350 sittplatser under sommarsäsongen.
Våra Restauranger:
Basta Instagram - ett casual dining-koncept som kombinerar stark gästupplevelse med riktigt bra värde.
Florentine Instagram Sweden | Instagram Spain - en internationell upscale casual-trattoria med fokus på en mer förfinad dining-upplevelse.
Trattoria Giorgio's Instagram - en livlig milanesisk trattoria från 1960-talet, mitt på Östermalm.
Lola Maria Instagram - vibrerande andalusiska tapas i hjärtat av Malmö.
Kultur och värderingar
Vi är en familj på över 450 fantastiska människor,och vi fortsätter att växa.
Hos oss är varje person i teamet viktig, och vi är genuint tacksamma för alla som är en del av resan. Vi tror att var och en av oss bidrar till helheten och till den kultur vi bygger tillsammans. För oss handlar det inte bara om att servera gäster - vi tar hand om människor på riktigt, både våra gäster och våra kollegor.
Våra kärnvärden, passion, tillit, entreprenörskap och autenticitet är vägledande i allt vi gör.
Om rollen och vem du är
Som Head Host har du en nyckelroll i att hantera bokningar, bordsplanering och gästflödet i en av Stockholms mest efterlängtade restaurangöppningar. Du arbetar nära General Manager och leder host-teamet för att säkerställa en smidig och välkomnande gästupplevelse i en snabb och högvolymsmiljö.
Du är strukturerad, naturligt varm i ditt bemötande och förstår att riktigt bra hospitality börjar redan innan gästen sätter sig vid bordet. Du har förmågan att balansera operativ effektivitet med en stark gästupplevelse samtidigt som du hanterar komplexa bokningsmönster och ett dynamiskt serviceflöde.
Du har tidigare erfarenhet från restauranger med hög volym och känner dig trygg i att arbeta med bokningssystem.
Gedigen kunskap i WaiterAid är ett krav, inklusive systemhantering och konfiguration. Erfarenhet av SevenRooms är meriterande, särskilt arbete med gästprofiler och bokningsstrategi.
Du behåller lugnet under press, fattar snabba beslut och samarbetar nära med GM, AGM och övriga FOH-ledare under intensiva servicepass.
Ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla host-teamet
Ansvara för och administrera bokningssystemet i WaiterAid / SevenRooms
Stötta arbetet med bokningsstrategi och systemkonfiguration
Följa upp och besvara gästfeedback och recensioner på plattformar som Google Reviews samt i interna NPS-verktyg
Koordinera gästflöde och bordsplanering under service med hög volym
Arbeta nära General Manager, AGM och övriga ledare inom FOH
Säkerställa att varje gäst får ett exceptionellt första och sista intryck
Upprätthålla tydlig kommunikation mellan host-stand, servis och management
Förmåner
Du blir en del av ett team med engagerade och otroligt skickliga kollegor som ser till att du känner dig välkommen från första dagen.
Marknadens bästa lön med månadsutbetalning + tips
I genomsnitt 40 arbetstimmar per vecka
Boende erbjuds (villkor tillämpas)
Stora möjligheter till utveckling och karriär inom gruppen
Regelbundna utvecklingssamtal och löneutvärderingar
Strukturerad onboarding, cross training och en individuell karriärutvecklingsplan
Den årliga UIG Gala - ett av årets absoluta höjdpunkter
Internationella resor och möjlighet att arbeta utomlands
Meriter och utmärkelser
Mångfaldspriset 2023 - över 51 nationaliteter representerade inom vårt team
Topp 10 mest bokade restauranger i Stockholm 2023
Sveriges bästa veganska pizza 2024
Basta utsedd till "Best F&B Concept in the Nordics" 2025
Bästa restaurang i Marbella 2025 - tilldelad av Vogue Spain för vårt rooftop-koncept Cielo by Florentine
Basta rankad bland världens Top 50 Artisan Pizza 2025
