Hovmästare - Uppsala

Trygghet, utveckling och gemenskap - bli en del av Gastro-familjen!
De skapar minnesvärda upplevelser som förgyller deras gästers vardag över generationer - och de har bara börjat.
Gastro Hospitality är en familj av restauranger där passionen för mat, hantverk och gästupplevelser alltid står i centrum. Deras resa började med bröderna Filip och Daniel Guven, som växte upp i restaurangvärlden och tidigt lärde sig konsten att skapa något riktigt bra - i köket och i matsalen.
Idag driver Gastro Hospitality några av Stockholms mest uppskattade restauranger, från klassiker som Prinsen, Villa Godthem och Ricordi, till moderna mötesplatser som Trattorian och Il Tempo. Tillsammans med Gastro Delivery och Gastro Estate bildar de Gastrobility Group, där kvalitet, hållbarhet och omtanke om både gäster och medarbetare är deras ledstjärnor.Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren och engagerad hovmästare till vår restaurang Trattorian Sorellina i Uppsala.
I rollen som hovmästare är du restaurangens ansikte utåt och har en nyckelroll i att skapa en varm och professionell atmosfär. Du leder och inspirerar ditt team i matsalen och samarbetar tätt med kök och bar för att säkerställa en helhetsupplevelse i toppklass.
Gastro Hospitality erbjuder dig en spännande och varierande arbetsmiljö, stora möjligheter att påverka och utvecklas, samt ett sammansvetsat team med höga ambitioner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och fördela arbetet i matsalen
Ansvara för bordsbokningar och gästbemötande
Säkerställa att servicen håller högsta kvalitet
Introducera, coacha och utveckla personal
Delta aktivt i service vid behov
Samarbeta med kökschef och restaurangchef för att skapa smidiga flöden
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet som hovmästare eller i liknande ledande roll
Har en naturlig känsla för service, detaljer och gästupplevelse
Är en trygg, engagerad och inspirerande ledare
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Är flexibel, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempoÖvrig information
Anställningen är på heltid med en inledande provanställning på sex månader. Lön och tillträde sker enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i Uppsala, och arbetstiden varierar mellan dag, kväll och helg beroende på verksamhetens behov. Trattorian Sorellina är medlem i Visita och omfattas av kollektivavtal med HRF och Unionen.
I denna rekrytering samarbetar Gastrobility Group med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kristina Maksimovic på kristina@kraftsam.se
Ersättning
