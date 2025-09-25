Hovmästare - Selma Spa, Sunne
2025-09-25
Selma Spa i Värmland bjuder in dig till en skön paus i vardagen där du bestämmer tempot och dagens agenda. Vi ligger vackert belägna, omgivna av grönskande natur och Fryken glittrandes utanför de stora glaspartierna och erbjuder såväl spa, hotell och gym som restaurang, bar och trevliga mötesrum. En underbar plats oavsett om du planerar en romantisk weekend med din partner, en härlig spadag med vännerna eller en givande konferensresa tillsammans med kollegorna.
Om arbetsplatsen
Vår restaurang är hjärtat i huset - en plats där mat, dryck och service möts för att skapa upplevelser våra gäster bär med sig länge. Vi värdesätter värme, omtanke och professionalism och söker nu en Hovmästare eller som vi kallar det Evening Supervisor som vill bidra till att lyfta gästupplevelsen ytterligare.
Är du den vi söker?
Vi letar efter dig som älskar service på hög nivå och brinner för mötet med gästen. Du är en naturlig värd, trygg i din roll och trivs i en miljö där kvalitet och tempo går hand i hand. Som ledare är du närvarande, stöttande och har förmåga att motivera teamet till att alltid leverera det lilla extra.
Om rollen
Som hovmästare har du en central roll i restaurangens dagliga drift och ansvarar för:
• Gästbemötande: vara ansiktet utåt, hälsa gäster välkomna och säkerställa att de får en förstklassig serviceupplevelse.
• Operativ drift: leda teamet under service, koordinera mellan kök och servering samt hantera bokningar och flöden.
• Teamledning: coacha och stötta serveringspersonalen, fördela arbetsuppgifter och bidra till en positiv arbetsmiljö.
• Kvalitet & standard: säkerställa att rutiner och koncept efterlevs, med fokus på service och värdskap.
• Utbildning & utveckling: introducera nya medarbetare, ge feedback och bidra till kompetensutveckling i teamet.
• Gästfeedback: aktivt hantera synpunkter och lösa situationer på ett professionellt och lösningsorienterat sätt.
• Rapporterar till Evening & Event Manager.
Vem är du?
• Har flerårig erfarenhet från restaurang och bakgrund som hovmästare eller liknande ledarroll.
• Är en trygg ledare som kan ta ansvar både under lugna middagar och intensiva kvällar.
• Har en naturlig känsla för värdskap och en skarp blick för detaljer.
• Är flexibel och lösningsorienterad - du ser möjligheter där andra ser hinder.
• Trivs i ett arbete med varierande arbetstider, kvällar och helger.
Vad vi erbjuder dig
• En nyckelroll i kvällsteamet där din insats verkligen gör skillnad.
• Inspirerande arbetsmiljö där idéer och initiativ uppmuntras.
• Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling inom koncernen.
• Förmåner enligt kollektivavtal, inklusive personalrabatter, friskvårdsbidrag m.m.
• Tillsvidareanställning på 75 % (med provanställning).
Så här söker du
Känner du igen dig i beskrivningen - och klappar hjärtat lite extra?
Då ser vi fram emot att höra från dig!
Rekrytering sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningdagen 25-10-12 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Selma Spa Jobbnummer
9526722